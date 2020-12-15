На Львовщине во время новогодне-рождественских праздников с соблюдением карантинных требований будут работать пять резиденций Святого Николая. Адреса, где они расположены – читайте в материале Travel24.

О том, что на Львовщине открыли 5 резиденций Святого Николая, сообщает управление туризма и курортов Львовской ОГА.

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По традиции, на территории области открывают свои двери резиденции Святого Николая. Теперь их деятельность должна происходить с соблюдением карантинных требований. Протокол действий на самом деле прост: масочный режим, температурный скрининг, соблюдение дистанции и, конечно, проветривание помещений. Эти условия позволят спокойно чувствовать себя и посетителям, и организаторам праздничных мероприятий, – отметил заместитель начальника управления туризма и курортов Тарас Лозинский.

В ОГА обратили внимание посетителей, что встречу с Чудотворцем нужно обязательно предварительно бронировать.

Адреса, где будут расположены праздничные имения

Детский лагерь "Росинка"

В детском лагере "Росинка", что в селе Зиболки на Жовкивщине, гостей ждет сказочный почтальон с поздравительными открытками, веселая экскурсия лесными тропами к резиденции, а дорогой – неожиданные встречи со сказочными героями. Также в программе просмотр видеосюжета в лесном кинодворце и встреча с Чудотворцем. Гостей ждут с 10 до 20 декабря. Часы посещения – с 11:00 до 17:00.



Резиденция Святого Николая на Жовкивщине / zaxid.net

Митрополичний сад "Дом Николая Чудотворца"

Резиденция будет открыта 18 и 19 декабря. Кроме встречи с Николаем, можно будет принять участие в квест-представлении, сфотографироваться с Чудотворцем и попить какао. Праздничное действо запланировано в 16:00, 17:00 и 18:00.

Ивент-холл Casa Ricca

В 10 километрах от Львова, в Дереваче расположена еще одна резиденция. Часы для записи – 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00. Продолжительность действия – 1 час 15 минут. В стоимость включено мастер-класс по изготовлению писем Святого Николая, сладкий гостинец – пряник ручной работы и какао с маршмеллоу, веселая анимация от эльфов.

Kavalier Boutique Hotel

Резиденцию на территории этого комплекса считают главной. Она работает с 10 до 20 декабря ежедневно, с 10:00 до 20:00. Все дети, которые приедут сюда, получат подарки и оставят письма со своими желаниями.



Резиденция Святого Николая в "Kavalier Boutique Hotel" / kavalier.com.ua

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Park Time Terrace

С 13 декабря в Парке культуры тоже начала работать резиденция Чудотворца. Для гостей запланированы рождественские миниспектакли. По словам организаторов, в парке размещены указатели "рождественской дороги" к Николаю, где всех обязательно встретят сказочные герои. Рождественская резиденция в Парке культуры будет работать до 6 января 2021 года.