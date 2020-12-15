На Львівщині під час новорічно-різдвяних свят із дотриманням карантинних вимог працюватимуть п'ять резиденцій Святого Миколая. Адреси, де вони розташовані – читайте у матеріалі Travel24.

Про те, що на Львівщині відкрили 5 резиденцій Святого Миколая, повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА.

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За доброю традицією, на території області відкривають свої двері резиденції Святого Миколая. Тепер їхня діяльність має відбуватись з дотриманням карантинних вимог. Протокол дій насправді простий: масковий режим, температурний скринінг, дотримання дистанції й, звісно, провітрювання приміщень. Ці умови дадуть змогу спокійно почуватися і відвідувачам, і організаторам святкових заходів, – зазначив заступник начальника управління туризму та курортів Тарас Лозинський.

В ОДА звернули увагу відвідувачів, що зустріч із Чудотворцем потрібно обов'язково попередньо бронювати.

Адреси, де будуть розташовані святкові маєтки

Дитячий табір "Росинка"

У дитячому таборі "Росинка", що у селі Зіболки на Жовківщині, на гостей чекатиме казковий поштар з вітальними листівками, весела екскурсія лісовими стежками до резиденції, а дорогою – несподівані зустрічі з казковими героями. Також у програмі перегляд відеосюжету у лісовому кінопалаці та зустріч з Чудотворцем. Гостей чекають з 10 до 20 грудня. Години відвідування – з 11:00 до 17:00.



Резиденція Святого Миколая на Жовківщині / zaxid.net

Митрополичний сад "Оселя Миколая Чудотворця"

Резиденція буде відчинена 18 та 19 грудня. Окрім зустрічі з Миколаєм, також можна буде взяти участь у квест-виставі, сфотографуватися з Чудотворцем та попити какао. Святкове дійство заплановане о 16:00, 17:00 та 18:00.

Івент-хол Casa Ricca

За 10 кілометрів від Львова, у Деревачі розташована ще одна резиденція. Години для запису – 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00. Тривалість дійства – 1 година 15 хвилин. У вартість включено майстер-клас з виготовлення листів до Святого Миколая, солодкий гостинець – пряник ручної роботи й какао з маршмелоу, весела анімація від ельфів.

Kavalier Boutique Hotel

Резиденцію на території цього комплексу вважають головною. Вона працює з 10 до 20 грудня щодня, з 10:00 до 20:00. Усі діти, які завітають сюди, отримають подарунки й залишать листи зі своїми бажаннями.



Резиденція Святого Миколая у "Kavalier Boutique Hotel" / kavalier.com.ua

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Park Time Terrace

З 13 грудня у Парку культури теж запрацювала резиденція Чудотворця. Для гостей заплановані різдвяні мінівистави. За словами організаторів, у парку розміщені вказівники "різдвяної дороги" до Миколая, де всіх обов'язково зустрінуть казкові герої. Різдвяна резиденція у Парку культури працюватиме до 6 січня 2021 року.