Тенерифе известен своими золотыми пляжами и бюджетными курортами, но местная жительница советует путешественникам отправляться именно на север, чтобы открыть настоящие жемчужины острова. Наташа Муни, консультантка TUI с более чем 10-летним опытом, частично проживает с мужем Хавьером в городке Гуимар и хорошо знает местные особенности. Со ссылкой на Daily Mail, мы подробно расскажем о них.
Смотрите также Ошибка на Тенерифе, которая стоит 130 евро: украинка дала важный совет
Почему туристам стоит отдыхать именно на севере Тенерифе?
Север Тенерифе – зеленый и прохладный, с живописными гаванями, соляными бассейнами, черными пляжами, уютными отелями и местными винами. Местная советует посетить Пуэрто-де-ла-Крус, где сохранилась аутентичная атмосфера с рыбацкой гаванью, узкими цветными улочками, барчиками с живой музыкой и колониальными ресторанами с современной канарской кухней.
Нельзя пропустить Lago Martianez – комплекс соляных бассейнов с водой из Атлантики, окруженный пальмами и черным вулканическим камнем. Столица острова, Санта-Крус, тоже достойна внимания: современные площади, деревянные бульвары и набережная со средиземноморским шармом.
Обязательно загляните в Auditorio de Tenerife и рынок Mercado de Nuestra Senora de Africa, где продают свежие местные продукты. А пляж Лас-Тереситас с золотым песком и бирюзовой водой создает настоящее пустынное ощущение.
Любителям природы и приключений Наташа советует Anaga Rural Park с древними лавровыми лесами и узкими ущельями, Teno Rural Park с невероятными видами на скалы Лос-Гигантес, а также национальный парк Лас-Каньядас-дель-Тейде с вулканическим ландшафтом и самой высокой вершиной Испании – горой Тейде.
Смотрите также Таиланд без прикрас: эксперт назвал места, которые стоит посетить, и курорты, которых лучше избегать
Когда стоит посетить Тенерифе?
- Зима (декабрь – март март) – высокий сезон для солнца и карнавала, рассказывает Lonely Planet. Температура редко опускается ниже 15 градусов, а иногда достигает 22 градуса. Серьезные серферы и наблюдатели за китами приезжают на южное побережье, а в феврале столица Санта-Крус оживает во время Карнавала: музыка, яркие костюмы, парады – местная версия Рио-де-Жанейро.
- Весна (апрель – июнь) – время спокойствия и природы. Цены на проживание и авиарейсы ниже, а в горах севера все апрель: Анага, Тейде и Тено. Идеальный период для велосипедных прогулок, походов, дайвинга или маршрута от горы до побережья, например Barranco de Masca.
- Осень (сентябрь – ноябрь) – для тех, кто ценит тишину и природу. Температура воды и воздуха еще комфортные, а туристов мало. Это отличное время для походов, дегустации вин и изучения культуры в Санта-Крус и Ла-Лагуне. Октябрь – самый дождливый месяц, но даже под дождем природа невероятная.
Куда еще отправиться на отдых в 2026 году?
Какие направления являются безопасными для отдыха в 2026 году.Например, можно выбрать отдаленную Австралию с вечным летом, теплым океаном и возможностями для серфинга. Также можно выбрать столицу Южноафриканской Республики Кейптаун или Турцию, которая, несмотря на специфическое соседство, имеет сильную армию.
узнайте о лучший регион Италии без туристов.Речь идет о Базиликату, которая стала популярным местом для туристов, которые хотят избежать толпы, в отличие от переполненных мест как Венеция, где выросли протесты и туристические налоги.