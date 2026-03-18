Тенеріфе відомий своїми золотими пляжами та бюджетними курортами, але місцева жителька радить мандрівникам вирушати саме на північ, щоб відкрити справжні перлини острова. Наташа Муні, консультантка TUI з понад 10-річним досвідом, частково проживає з чоловіком Хав'єром у містечку Ґуїмар і добре знає місцеві особливості. З посиланням на Daily Mail, ми детально розповімо про них.
Чому туристам варто відпочивати саме на півночі Тенеріфе?
Північ Тенеріфе – зелена та прохолодна, з мальовничими гаванями, соляними басейнами, чорними пляжами, затишними готелями та місцевими винами. Місцева радить відвідати Пуерто-де-ла-Крус, де збереглася автентична атмосфера з рибальською гаванню, вузькими кольоровими вуличками, барчиками з живою музикою та колоніальними ресторанами з сучасною канарською кухнею.
Не можна пропустити Lago Martianez – комплекс соляних басейнів з водою з Атлантики, оточений пальмами та чорним вулканічним каменем. Столиця острова, Санта-Крус, теж варта уваги: сучасні площі, дерев'яні бульвари та набережна з середземноморським шармом.
Обов'язково загляньте до Auditorio de Tenerife та ринку Mercado de Nuestra Senora de Africa, де продають свіжі місцеві продукти. А пляж Лас-Тересітас із золотим піском та бірюзовою водою створює справжнє пустельне відчуття.
Любителям природи та пригод Наташа радить Anaga Rural Park з давніми лавровими лісами та вузькими ущелинами, Teno Rural Park із неймовірними краєвидами на скелі Лос-Гігантес, а також національний парк Лас-Каньядас-дель-Тейде з вулканічним ландшафтом та найвищою вершиною Іспанії – горою Тейде.
Коли варто відвідати Тенеріфе?
- Зима (грудень – березень) – високий сезон для сонця та карнавалу, розповідає Lonely Planet. Температура рідко опускається нижче 15 градусів, а іноді досягає 22 градуси. Серйозні серфери та спостерігачі за китами приїжджають на південне узбережжя, а в лютому столиця Санта-Крус оживає під час Карнавалу: музика, яскраві костюми, паради – місцева версія Ріо-де-Жанейро.
- Весна (квітень – червень) – час спокою та природи. Ціни на проживання й авіарейси нижчі, а в горах півночі все квітне: Анага, Тейде та Тено. Ідеальний період для велосипедних прогулянок, походів, дайвінгу або маршруту від гори до узбережжя, наприклад Barranco de Masca.
- Осінь (вересень – листопад) – для тих, хто цінує тишу та природу. Температура води й повітря ще комфортні, а туристів мало. Це чудовий час для походів, дегустації вин та вивчення культури в Санта-Крус і Ла-Лагуні. Жовтень – найдощовіший місяць, але навіть під дощем природа неймовірна.
