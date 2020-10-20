Куда поехать в путешествие после пандемии: Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших мест
Издание Lonely Planet, которое известно своими материалами о путешествиях, предлагает задуматься о будущем и начать планировать поездки. Оно составило список лучших мест, которые стоит посетить после окончания пандемии COVID-19.
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Lonely Planet – является одним из первых официальных издательств, специализирующихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов. В 2007 году было выкуплено BBC Worldwide – коммерческим агентством ВВС. Она выдало более 500 наименований туристических путеводителей, советчиков и разговорников на восьми языках мира.
Топ-10 направлений от Lonely Planet:
"Затерянный город" Петра, Иордания
Древний город Петра / hroniky.com
Галапагосские острова, Эквадор
Галапагосские острова / travel.tochka.net
Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, Австралия
Национальный парк Улуру-Ката Тьюта / tour2ego.ru
Дельта Окаванго, Ботсвана
Дельта Окаванго / ru.wikipedia.org
Йеллоустонский национальный парк, США
Йеллоустонский национальный парк / vsviti.com.ua
Бледское озеро, Словения
Бледское озеро / traveltime2139.blogspot.com
Водопад Игуасу, граница Бразилии и Аргентины
Водопад Игуасу / lowcostavia.com.ua
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Храмы Ангкора, Камбоджа
Храмы Ангкора / zizuhotel.ru
Соляное озеро Сала-де-Уюни, Боливия
Соляное озеро Салар-де-Уюни / exogid.com
Кольцо Аннапурны, Непал
Трек вокруг Аннапурны / uk.wikipedia.org
COVID-19 привел к ограничениям на поездки, которые, возможно, подрезали вам крылья в 2020 году, но сейчас идеальное время для планирования заранее, чтобы вы были готовы к следующему приключению, когда снова будет безопасно отправляться в дорогу, - отмечает издание.
Источник: Lonely Planet
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