Видання Lonely Planet, яке відоме своїми матеріалами про подорожі, пропонує задуматися про майбутнє і почати планувати мандрівки. Воно склало список найкращих місць, які варто відвідати після закінчення пандемії COVID-19.

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Lonely Planet – є одним з перших офіційних видавництв, які спеціалізуються на випуску путівників для небагатих туристів. У 2007 році було викуплено BBC Worldwide – комерційним агентством ВВС. Вона видало понад 500 найменувань туристичних путівників, порадників і розмовників на восьми мовах світу.

Топ-10 напрямків від Lonely Planet:

"Загублене місто" Петра, Йорданія



Стародавнє місто Петра / hroniky.com

Галапагоські острови, Еквадор



Галапагоські острови / travel.tochka.net

Національний парк Улуру-Ката Тьюта, Австралія



Національний парк Улуру-Ката Тьюта / tour2ego.ru

Дельта Окаванго, Ботсвана



Дельта Окаванго / ru.wikipedia.org

Єллоустонський національний парк, США



Єллоустонський національний парк / vsviti.com.ua

Бледське озеро, Словенія



Бледське озеро / traveltime2139.blogspot.com

Водоспад Ігуасу, межа Бразилії та Аргентини



Водоспад Ігуасу / lowcostavia.com.ua

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Храми Ангкора, Камбоджа



Храми Ангкора / zizuhotel.ru

Соляне озеро Салар-де-Уюні, Болівія



Соляне озеро Салар-де-Уюні / exogid.com

Кільце Аннапурни, Непал



Трек навколо Аннапурни / uk.wikipedia.org

COVID-19 привів до обмежень на поїздки, які, можливо, підрізали вам крила у 2020 році, але зараз ідеальний час для планування заздалегідь, щоб ви були готові до наступної пригоди, коли знову буде безпечно вирушати в дорогу, — зазначає видання.