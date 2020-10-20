Куди поїхати у подорож після пандемії: Lonely Planet опублікував рейтинг найкращих місць
Видання Lonely Planet, яке відоме своїми матеріалами про подорожі, пропонує задуматися про майбутнє і почати планувати мандрівки. Воно склало список найкращих місць, які варто відвідати після закінчення пандемії COVID-19.
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Lonely Planet – є одним з перших офіційних видавництв, які спеціалізуються на випуску путівників для небагатих туристів. У 2007 році було викуплено BBC Worldwide – комерційним агентством ВВС. Вона видало понад 500 найменувань туристичних путівників, порадників і розмовників на восьми мовах світу.
Топ-10 напрямків від Lonely Planet:
"Загублене місто" Петра, Йорданія
Стародавнє місто Петра / hroniky.com
Галапагоські острови, Еквадор
Галапагоські острови / travel.tochka.net
Національний парк Улуру-Ката Тьюта, Австралія
Національний парк Улуру-Ката Тьюта / tour2ego.ru
Дельта Окаванго, Ботсвана
Дельта Окаванго / ru.wikipedia.org
Єллоустонський національний парк, США
Єллоустонський національний парк / vsviti.com.ua
Бледське озеро, Словенія
Бледське озеро / traveltime2139.blogspot.com
Водоспад Ігуасу, межа Бразилії та Аргентини
Водоспад Ігуасу / lowcostavia.com.ua
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Храми Ангкора, Камбоджа
Храми Ангкора / zizuhotel.ru
Соляне озеро Салар-де-Уюні, Болівія
Соляне озеро Салар-де-Уюні / exogid.com
Кільце Аннапурни, Непал
Трек навколо Аннапурни / uk.wikipedia.org
COVID-19 привів до обмежень на поїздки, які, можливо, підрізали вам крила у 2020 році, але зараз ідеальний час для планування заздалегідь, щоб ви були готові до наступної пригоди, коли знову буде безпечно вирушати в дорогу, — зазначає видання.
Джерело: Lonely Planet
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