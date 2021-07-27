Люксембург открылся для украинцев: условия въезда

Люксембург открывает границы для украинских путешественников. Соответствующее решение приняли по рекомендации Совета ЕС.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что возобновление полноценного действия безвиза продолжается. Украинцам возвращают возможность путешествовать.

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Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Еще 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза,

– подчеркнул Кулеба.

На интерактивной карте от МИД Украины говорится, что украинцам разрешен временный въезд на территорию страны. Для этого необходимо иметь:

действующий биометрический паспорт;

документальное подтверждение цели поездки (например, резервирование отеля или приглашение от бизнес-партнера);

подтверждение финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования.

Кроме того, путешественникам необходимо предоставить: документ о полной вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до момента вылета самолета.