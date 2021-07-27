Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що відновлення повноцінної дії безвізу триває. Українцям повертають змогу мандрувати.
Актуально Кількість українських туристів у Туреччині цьогоріч зросла вшестеро
Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Ще 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу,
– наголосив Кулеба.
На інтерактивній мапі від МЗС України мовиться, що українцям дозволений тимчасовий в'їзд на територію країни. Для цього необхідно мати:
- чинний біометричний паспорт;
- документальне підтвердження мети поїздки (наприклад, резервування готелю або запрошення від бізнес-партнера);
- підтвердження фінансової спроможності;
- поліс медичного страхування.
Окрім того, мандрівникам необхідно надати: документ про повну вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.