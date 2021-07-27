Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що відновлення повноцінної дії безвізу триває. Українцям повертають змогу мандрувати.

Актуально Кількість українських туристів у Туреччині цьогоріч зросла вшестеро

Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Ще 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу,

– наголосив Кулеба.

На інтерактивній мапі від МЗС України мовиться, що українцям дозволений тимчасовий в'їзд на територію країни. Для цього необхідно мати:

чинний біометричний паспорт;

документальне підтвердження мети поїздки (наприклад, резервування готелю або запрошення від бізнес-партнера);

підтвердження фінансової спроможності;

поліс медичного страхування.

Окрім того, мандрівникам необхідно надати: документ про повну вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Зауважте! Кордони для українців відкрили також Португалія та Іспанія. Вимогами для мандрівок до цих країн також залишаються сертифікати вакцинації або негативні результати тестів на COVID-19, зроблені напередодні подорожі.