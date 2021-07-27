Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что возобновление полноценного действия безвиза продолжается. Украинцам возвращают возможность путешествовать.

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Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Еще 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза,

– подчеркнул Кулеба.

На интерактивной карте от МИД Украины говорится, что украинцам разрешен временный въезд на территорию страны. Для этого необходимо иметь:

действующий биометрический паспорт;

документальное подтверждение цели поездки (например, резервирование отеля или приглашение от бизнес-партнера);

подтверждение финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования.

Кроме того, путешественникам необходимо предоставить: документ о полной вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до момента вылета самолета.

Обратите внимание! Границы для украинцев открыли также Португалия и Испания. Требованиями для путешествий в эти страны также остаются сертификаты вакцинации или негативные результаты тестов на COVID-19, сделанные накануне путешествия.