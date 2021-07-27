Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что возобновление полноценного действия безвиза продолжается. Украинцам возвращают возможность путешествовать.
Актуально Количество украинских туристов в Турции в этом году выросло в шесть раз
Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Еще 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза,
– подчеркнул Кулеба.
На интерактивной карте от МИД Украины говорится, что украинцам разрешен временный въезд на территорию страны. Для этого необходимо иметь:
- действующий биометрический паспорт;
- документальное подтверждение цели поездки (например, резервирование отеля или приглашение от бизнес-партнера);
- подтверждение финансовой состоятельности;
- полис медицинского страхования.
Кроме того, путешественникам необходимо предоставить: документ о полной вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до момента вылета самолета.