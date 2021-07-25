Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС".

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Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС,

– сообщил Кулеба.

Он также посоветовал украинцам: "перед покупкой билетов проверяйте все условия въезда в страны на нашей интерактивной карте".

На портале МИД Украины пока указано, что гражданам Украины разрешен только временный въезд. Правило действует с 00:00 26 июля до 23: 59 08 августа.

Действующими остаются следующие требования:

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда;

Быстрый тест должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда.

"Также разрешено прибытие в Португалию с любой целью путешественникам, в частности, гражданам Украины, которые имеют действующий европейский (выданный в любой стране ЕС) COVID-сертификат", – говорится в сообщении.

Заметьте! Кулеба рассказал, что с 27 июля украинцам также откроют въезд на территории Испании. Чиновник отметил: "свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД".