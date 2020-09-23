Закрытые границы многих стран не стали препятствием отдыха для украинских звезд шоу-бизнеса. Если в прошлом году они проводили отпуска на роскошных мировых курортах, то в этом предпочли заряжаться положительной энергией в пределах своей страны. Кто-то предпочел покорять горы, а кто нежиться на солнышке под шум морской волны.

Travel24 подготовил для вас подборку о том, как и где отдыхали украинские знаменитости этим летом.

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Ирина Федишин

Украинская певица вместе со своим мужем Виталием Човником и сыновьями выбрали отдых в Карпатах. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась красочными фото, отметив, что они вместе с семьей наслаждаются природой, купаются в чанах и катаются на велосипедах.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Певица вместе с мужем Владимиром Дантесом в конце июня отправились праздновать его 32-летие в солнечной Одессе. Пара отдыхала на яхте и большую часть времени провела в домике на закрытой территории с бассейном.

Иван Дорн

Певец летом поделился фотографией с Карпатских гор. Из снимка становится понятно, что это был момент похода в горы – с карематами и рюкзаками.

Tayanna

Артистка Татьяна Решетняк из всех видов отдыха предпочитает активный. Поэтому вместе с сыном этим летом осваивала рафтинг в Мигии (Николаевская область). А еще в киевском Гидропарке певица освоила серфинг на речной волны.

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Алан Бадоев

Режиссер и клипмейкер локацию под своими фото с отдыха на море не отмечал. Но в комментариях подписчики написали, что видели его в Одессе. Другие фоловеры все же узнали место – пляж "Дельфин" в Одессе.

Ольга Цибульская

Певица и телеведущая выбирала отдых только на территории страны. То в ее Instagram фото, где она отдыхает на лодке с геолокацией "Киев", то уже через несколько дней под фото в купальнике, где она в позе ласточки локация "река Днестр".

Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко

Александра сделала Дмитрию подарок на 37-й день рождения в виде авиабилетов, которые перенесли их в Одессу.

Анатолий Анатолич

Телеведущий вместе со своей женой Юлией и двумя дочерьми одним из первых отправился покорять не всем известные уголки страны. Семья посетила остров Бирючий, где отдыхала на пустынном пляже и наслаждалась компанией друг друга.

И в Украине можно хорошо провести отпуск!