Ведущий "Мир наизнанку" посетил cамые экзотические страны и курорты мира, однако не забывает и об Украине и имеет несколько любимых маршрутов здесь.

Дмитрий Комаров посетил фантастические места этого летнего сезона и решил поделиться ими с поклонниками. Журналист и ведущий устроил поездку недалеко от столицы в места Житомирской области, вместе со своей женой "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко.

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Черногорский хребет

Ведущий признался, что раньше часто бывал в Карпатах, и любимым место там есть Черногорский хребет, на котором расположены "двухтысячники" – горы Говерла, Петрос, Бребенескул, Гутин Томнатик, Ребра и Поп Иван. Журналист отметил, что сентябрь – отличное время для восхождения на вершины Черногорского хребта.

Это реально мои "места силы", где заряжаешься энергией на годы вперед. Еще до появления "Мира наизнанку" я часто здесь бывал: мы занимались фрирайд, катались на лыжах или просто ходили в походы, – поделился путешественник в своем Instagram.

Коростышевский карьер

Хотя и у него и его жены Александры было всего лишь несколько часов, чтобы насладиться местными пейзажами, он советует туристам остаться в палаточном городке и искупаться в затопленном карьере.

С 1850-х годов здесь добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом, – пишет Дмитрий Комаров.



Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко на Коростышевском карьере / Instagram / @komarovmir

Село Деныши

Путешественник назвал это место "Украинской скалолазной Меккой" и лучше летней альтернативой скалодрома в помещениях. Но ведущий убедил, что развлечения здесь найдет каждый, а также тот, кто не предпочитает этот вид спорта.

Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться, – написал Дмитрий в Instagram.