Ведучий "Світ навиворіт" відвідав найекзотичніші країни й курорти cвіту, проте не забуває й про Україну і має декілька улюблених маршрутів тут.

Дмитро Комаров відвідав фантастичні місця цього літнього сезону й вирішив поділитися ними з шанувальниками. Журналіст і ведучий влаштував поїздку неподалік столиці у місця Житомирської області, разом із своєї дружиною "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко.

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Чорногірський хребет

Ведучий зізнався, що раніше часто бував в Карпатах, і улюбленим місце там є Чорногірський хребет, на якому розташовані "двотисячники" – гори Говерла, Петрос, Бребенескул, Гутин Томнатик, Ребра та Піп Іван. Журналіст наголосив, що вересень – чудовий час для сходження на вершини Чорногірського хребта.

Це реально мої "місця сили", де заряджаєшся енергією на роки вперед. Ще до появи "Світу навиворіт" я часто тут бував: ми займалися фрирайдом, каталися на лижах або просто ходили в походи, – поділився мандрівник у своєму Instagram.

Коростишівський кар'єр

Хоча й у нього та його дружини Олександри було всього лиш кілька годин, щоб насолодитися місцевими пейзажами, проте радить туристам залишитися в наметовому містечку та скупатися у затопленому кар'єрі.

З 1850-х років тут добували граніт, але розробку закінчили, кар'єр затопили. У підсумку вийшло неймовірно красиве рукотворне озеро, оточене лісом, з вражаючими пейзажами, крутим скелястим берегом, – пише Дмитро Комаров.



Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко на Коростишівському кар'єрі / Instagram / @komarovmir

Село Дениші

Мандрівник назвав це місце "українською скелелазною Меккою" та кращою літньою альтернативою скеледромам в приміщеннях. Але ведучий переконав, що розваги тут знайде кожен, і навіть той, хто не надає перевагу цьому виду спорту.

Це ще і пейзаж, від якого мурашки: високий скелястий берег підноситься над річкою Тетерів, а навколо – дуже старий ліс, який буквально випромінює силу. І повітря, яким просто не можеш надихатися, – написав Дмитро в Instagram.