Закриті кордони багатьох країн не стали перешкодою відпочинку для українських зірок шоу-бізу. Якщо минулого року вони проводили відпустки на розкішних світових курортах, то цього надали перевагу Україні. Хтось вважав за краще підкорювати гори, а хтось ніжився на сонечку під шум морської хвилі.

Travel24 підготував для вас добірку про те, як і де відпочивали українські знаменитості цього літа.

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Ірина Федишин

Українська співачка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником і синами обрали відпочинок в Карпатах. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася барвистими фото, зазначивши, що вони разом з сім'єю насолоджуються природою, купаються в чанах і катаються на велосипедах.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Співачка разом з чоловіком Володимиром Дантесом в кінці червня вирушили святкувати його 32-річчя в сонячній Одесі. Пара відпочивала на яхті та більшість часу провела в будиночку на закритій території з басейном.

Іван Дорн

Співак влітку поділився світлиною з Карпатських гір. Зі знімка стає зрозуміло, що це був момент походу в гори – з кариматами й рюкзаками.

Tayanna

Артистка Тетяна Решетняк серед усіх видів відпочинку надає перевагу активному. Тому разом із сином цього літа освоювала рафтинг в Мигії (Миколаївська область). А ще в київському Гідропарку співачка освоїла серфінг на річковій хвилі.

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Алан Бадоєв

Режисер і кліпмейкер локацію під своїми фото з відпочинку на морі не відзначав. Але в коментарях підписники написали, що бачили його в Одесі. Інші фоловери все ж впізнали місце – пляж "Дельфін" в Одесі.

Ольга Цибульська

Співачка й телеведуча обирала відпочинок лише на теренах країни. То у її Instagram фото, де вона відпочиває на човні з геолокацією "Київ", то вже через декілька днів під фото у купальнику, де вона у позі ластівки локація "річка Дністер".

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Олександра зробила Дмитрові подарунок на 37-й день народження у вигляді авіаквитків, які перенесли їх в Одесу.

Анатолій Анатоліч

Телеведучий разом зі своєю дружиною Юлією і двома доньками одним із перших вирушив підкорювати не всім відомі куточки країни. Сім'я відвідала острів Бірючий, де відпочивала на пустельному пляжі та насолоджувалася компанією одне одного.

І в Україні можна гарно провести відпустку!