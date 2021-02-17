Во французских Альпах на элитарном курорте Куршевель появилась горнолыжная трасса для автомобилистов. Поскольку все подъемники закрыты в связи с карантином, доступ к ней возможен на автотранспорте.

Лыжники могут скатиться по "синей" трассе Bellecôte, но подняться до ее начала можно только на автотранспорте.

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Однако для поклонников зимних видов спорта одна из лыжных школ курорта арендовала микроавтобусы, чтобы перевозить своих клиентов.

Директор по маркетингу курорта Courchevel Tourisme Алексия Лайне уверен, что подобное нововведение "позволяет порадовать отдыхающих".

Напомним, ранее Италия продлила запрет на работу горнолыжных курортов минимум до 5 марта.

Минздрав Франции рекомендует людям, которые уже переболели COVID-19, делать прививки только разово, то есть вводить одну дозу препарата.

Кроме того, Франция и Ирландия открывают новые паромные рейсы в обход Британии из-за бюрократии и задержки, вызванных Brexit.