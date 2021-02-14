Бюрократия и задержки, вызванные Brexit, побудили паромные компании, что осуществляют перевозки между Францией и Ирландией, открыть новые маршруты.

Самым быстрым и дешевым маршрутом, который соединяет эти страны являются проезд через Великобританию. Но теперь компании избегают его из-за бюрократии, связанной с таможенными и нормативными проверками.

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Новые рейсы паромов в обход Великобритании

Компания Brittany Ferries в феврале открыла дополнительные паромные маршруты, соединяющие Корк с Роскоффом и Росселаре с Шербуром.

В свою очередь Stena Line открыла новое сообщение выходного дня между Дублином и Шербуром.

По сравнению с прошлым годом, количество паромных рейсов, курсирующих между Росселаре, ближайшим портом к материковой Европе, и континентом увеличилась более чем в четыре раза.

В это время между Ирландией и Францией осуществляется почти 40 еженедельных прямых рейсов, что обеспечивает связь нашего единого рынка ЕС по морю, – пишет в Твиттере посольство Ирландии в Париже.

Французско-итальянская паромная компания Corsica Ferries будет управлять новым сообщением между Ирландией, Англией и Шербуром во Франции. Причиной стало падение трафика в Средиземном море, которое было вызвано пандемией, и необходимостью новых маршрутов в Ирландии.

Паром компании Mega Express Four, который будет использоваться для сообщения Ирландии с Великобританией, прибыл в Дублин на прошлой неделе.

Напомним, ранее Украина договорилась с ЕС о налаживании транспортных перевозок.