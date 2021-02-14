Бюрократія і затримки, викликані Brexit, спонукали поромні компанії, які здійснюють перевезення між Францією та Ірландією, відкрити нові маршрути.

Найшвидшим та найдешевшим маршрутом, який з'єднує ці країни є проїзд через Великобританію. Але тепер компанії уникають його через бюрократію, пов'язаної з митними та нормативними перевірками.

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Нові рейси поромів в обхід Британії

Компанія Brittany Ferries в лютому відкрила додаткові поромні маршрути, які з'єднують Корк з Роскоффом і Росселаре з Шербуром.

Своєю чергою Stena Line відкрила нове сполучення вихідного дня між Дубліном і Шербуром.

В порівнянні з минулим роком, кількість поромних рейсів, що курсують між Росселаре, найближчим портом до материкової Європи, і континентом збільшилася більш як в чотири рази.

В цей час між Ірландією і Францією здійснюється майже 40 щотижневих прямих рейсів, що забезпечує зв'язок нашого єдиного ринку ЄС по морю, – пише у Твіттері посольство Ірландії в Парижі.

Французько-італійська поромна компанія Corsica Ferries буде керувати новим сполученням між Ірландією, Англією і Шербуром у Франції. Причиною стало падіння трафіку в Середземному морі, яке було викликано пандемією, і необхідністю нових маршрутів в Ірландії.

Пором компанії Mega Express Four, який буде використовуватися для сполучення Ірландії з Великобританією, прибув до Дубліна минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Україна домовилася з ЄС про налагодження транспортних перевезень.