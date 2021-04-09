Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиас.

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Украинский чиновник обратился к коллеге с просьбой посодействовать возможности для украинских граждан посетить Грецию с туристической целью в этом сезоне, с соблюдением надлежащих противоэпидемических мер безопасности.

Министры согласовали график двусторонних визитов на всех уровнях в контексте 200-летия Греческой революции и 30-летия независимости Украины.

Также глава МИД пригласил Никоса Дендиас посетить Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Собеседники отдельно обсудили подготовку к проведению саммита инаугурации Крымской платформы.

Предварительно туристический сезон в Греции обещают начать 14 мая. Очевидно, что с соблюдением комплекса протикоронавирусних мероприятий. Ранее власти Греции продолжила ограничения на внутренние авиарейсы до 12 апреля, а на международные – до 19 апреля.