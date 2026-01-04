Не только Египет: топ-7 направлений от эксперта, где отдохнуть в январе на море
- Эксперт по путешествиям Келси Генрикс рекомендует семь лучших мест для отдыха в январе, включая Таиланд, Дубай, Мальдивы, Марракеш, Канарские острова, Барбадос и побережье Красного моря в Египте.
- В этих местах температура в январе варьируется от +21 до +30 градусов, что делает их идеальными для зимнего отдыха на пляже или исследования культуры без толп туристов.
Январь – это идеальный месяц для путешествий, если вы хотите избежать толпы, как в пик летнего сезона. Есть много популярных курортов, где в это время года температура уже превышает +22 градуса.
Эксперт по путешествиям Келси Генрикс подготовила семь лучших вариантов для путешествия на январь 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу блогера в TikTok.
Куда поехать в отпуск в январе?
- Таиланд
Первым в списке Келси является Таиланд, который становится все более популярным местом отдыха, пишет Express. В январе средняя температура составляет +30 градусов, и отдыхающие могут наслаждаться сухим сезоном.
- Дубай
Дубай известен своей жарой, но в январе вы сможете насладиться теплом пустыни, которое не будет слишком удручающим. Средняя температура в этом месяце составляет +25 градусов.
Блогерша назвала 7 мест, куда поехать в январе: смотрите видео
"Январь в Дубае – это идеальный баланс теплых дней и прохладных вечеров. Наслаждайтесь солнцем в пляжных клубах, исследуйте пустыню на воздушном шаре и наслаждайтесь трапезой на свежем воздухе в Дубай Марине", – сказала блогерша.
- Мальдивы
Отправляйтесь в рай и наслаждайтесь теплом +28 градусов на Мальдивах. Расслабьтесь и определите свои новогодние цели среди кристально чистой воды и спокойного моря. Отдохните в вилле над водой или исследуйте местную дикую природу во время снорклинга.
- Марракеш
Отдохните зимой в Марокко, где вы сможете насладиться прогулками по улицам Марракеша без толп туристов. Температура воздуха составляет приятные +21 градус, поэтому вы сможете сполна насладиться культурой города.
- Канарские острова
Любимое место европейцев для зимнего отдыха под солнцем идеально подходит для наслаждения пляжными днями подальше от летней суеты. Средняя температура составляет +22 градуса, и вы можете расслабиться на островах Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура, Гран-Канария или Ла-Пальма.
- Барбадос
Если вы хотите еще больше тепла, отправляйтесь на Барбадос, где средняя температура достигает +28 градусов.
"Это пик сухого сезона, так что вы можете целыми днями лежать на белых песчаных пляжах, попивать ромовый пунш и наслаждаться невероятной спокойной атмосферой острова", – сказала Келси.
- Побережье Красного моря, Египет
Отправляйтесь в такие города, как Хургада, Эль-Гуна и Шарм-эль-Шейх, где вас ждут солнце, золотой песок и теплая бирюзовая вода. При температуре +24 градуса вы все еще сможете выходить вечером на прогулку, наслаждаясь мягкой ночью.
Какие еще места советуют для отпуска?
- Авиакомпания Ryanair обнародовала самые популярные направления на 2026 год. В перечень из 5 мест вошли Братислава, Тирана, Пескара, Рабат и Гданьск. Эти города выбраны за их богатую историю, современный шарм и уникальное сочетание культуры и отдыха.
- Также туристам зимой предлагают открыть для себя Мадейру, которую еще называют "Гавайями Европы". Португальская островная цепь из четырех территорий – это идеальное место для зимнего отдыха, где средняя температура в самые теплые январские дни достигает +23 градуса.
