Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает несколько локаций, куда стоит поехать на велосипеде со Львова. Поэтому читайте, и отправляйтесь в путешествие!

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Куда поехать на велосипеде на Львовщине?

Жовква

Одним из самых популярных велонаправлений является Жовковщина, ведь на теренах этого региона можно увидеть живописные природные пейзажи. 30 километров от Львова и вы на территории природного заповедника "Расточье".

Медвежий приют "Домажир"

Вблизи села Домажир, в 20 километрах от Львова, расположенный медвежий реабилитационный центр, целью которого является помощь и спасение медведей с притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов. Площадь убежища 20 гектаров, поэтому условия для содержания животных приближенные к естественным.



Медвежий приют "Домажир" / Фото: Instagram / @bearsanctuarydomazhyr

Раковец

В 23 километрах от Львова находится целебный источник. Сюда лучше ехать через Пустомыты, чтобы совместить движение по загруженной международной трассе с простой и приятной второстепенной дорогой. Или же можно сразу в Пустомыты доехать электричкой, а затем – безлюдной дорогой мимо села Милошевичи и Хоросно выехать на международную трассу в направлении Раковца.

Старое Село

Конечно, каждый веломаршрут должен содержать стены этого Старосельского замка. 20 километров в одну сторону, по прекрасной трассе средней загруженности. Вам нужно ехать до конца улицы Зеленой во Львове, до выезда из города и дальше-дальше в направлении Бибрки до поворота направо.

Сврж

Этот маршрут для более опытных велосипедистов, ведь в одну сторону нужно проехать 47 километров со Львова, но оно того стоит. Увидеть Свиржский замок на холме, окруженный живописной прикарпатской природой, мечтают сотни туристов.

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Если вы переживаете из-за того, что в некоторые места вам придется ехать по трассе, то лучше доберитесь их автомобилем, а уже оставив авто в пункте назначения – полностью узнайте территорию на велосипеде. В таком случае нужна машина, которая позволит транспортировать вашего двухколесного.

Например, стоит рассмотреть SKODA KAROQ, которая предлагает верхнее крепление для велосипеда. Кроме того, эта модель позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать.



Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​

Хорошей велопрогулки!