Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам декілька локацій, куди варто поїхати велосипедом зі Львова. Тож читайте, й вирушайте у мандрівку!

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Куди поїхати велосипедом на Львівщині?

Жовква

Одним з найпопулярніших велонапрямків є Жовківщина, адже на теренах цього регіону можна побачити наймальовничіші природні краєвиди. 30 кілометрів від Львова і ви на території природного державного заповідника "Розточчя".

Ведмежий притулок "Домажир"

Поблизу села Домажир, за 20 кілометрів від Львова, розташований ведмежий реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Площа притулку 20 гектарів, тож умови для утримання тварин наближені до природних.



Ведмежий притулок "Домажир" / Фото: Instagram / @bearsanctuarydomazhyr

Раковець

За 23 кілометри від Львова розташовано цілюще джерело. Сюди краще їхати через Пустомити, щоб поєднати рух по завантаженій міжнародній трасі з простішою та приємнішою другорядною дорогою. Або ж можна одразу в Пустомити доїхати електричкою, а потім – безлюдною дорогою повз села Милошевичі і Хоросно виїхати на міжнародну трасу в напрямку Раковця.

Старе Село

Звісно, кожен веломаршрут повинен містити мури цього Старосільського замку. 20 кілометрів в одну сторону, але прекрасною трасою середньої завантаженості. Вам потрібно їхати до кінця вулиці Зеленої у Львові, аж до виїзду з міста і далі-далі в напрямку Бібрки до повороту праворуч.

Свірж

Цей маршрут для більш досвідчених велосипедистів, адже в одну сторону потрібно проїхати 47 кілометрів зі Львова, але воно того варте. Побачити Свірзький замок на пагорбі, оточений мальовничою прикарпатською природою, мріють сотні туристів.

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Якщо ви переживаєте через те, що у деякі місця вам доведеться їхати трасою, то краще дістаньтеся їх автомобілем, а вже залишивши авто у пункті призначення – повністю пізнайте територію на велосипеді. У такому випадку потрібна машина, яка дозволить транспортувати вашого двоколісного.

Наприклад, варто розглянути SKODA KAROQ, яка пропонує верхнє кріплення для велосипеда. Крім того, ця модель дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати.



Верхнє кріплення для велосипеда на SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Гарної велопрогулянки!