+23 градуса и роскошные пляжи: туристам посоветовали лучшее место Европы для отпуска в январе
- Мадейра – португальский остров, известный как "Гавайи Европы", со средней температурой +23 градуса в январе, идеально подходит для зимнего отдыха.
- Остров предлагает разнообразные аттракции, включая Pico Ruivo, сады Monte Palace, виноградники, и Понта-ду-Сол – самое солнечное место на острове.
В январе, когда снег и мороз становятся все сильнее, многие мечтают сбежать в более теплые края, избегая толп туристов в пик сезона. Те, кто имеет достаточно средств, могут подумать о Канкуне, но есть тайный рай, который называют "Гавайями Европы".
Мадейра, португальская островная цепь из четырех территорий, – это идеальное место для зимнего отдыха, где средняя температура в самые теплые январские дни достигает +23 градуса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Куда поехать в отпуск в январе?
Зимой на архипелаге обычно бывает шесть часов солнечного света в день. Однако погода в горных районах значительно отличаются, что связано с высотой над уровнем моря. Даже в более спокойные месяцы густонаселенный остров может казаться оживленным, особенно после того, как он стал популярным в социальных сетях как удивительный океанический заповедник, конкурирующий с тропическими раями.
"Если вы ищете зимнее солнце, то в январе на Мадейре вам не составит труда его найти. Дневная температура на юге, ниже так называемой "банановой линии", может достигать +20 градусов, что делает это место идеальным для выращивания фруктов. Однако, если взглянуть на вершины гор из Фуншала, можно увидеть сверкающий на солнце снег,. Жители Мадейры уже начинают купаться в море, но вам, возможно, стоит подождать несколько месяцев", – пишет об острове Responsible Travel.
Мадейра, главный остров, предлагает множество аттракций и развлечений на своей небольшой территории, что идеально подходит для путешественников. Среди самых интересных моментов во время посещения Мадейры – восхождение на Pico Ruivo, прогулка по пышным садам Monte Palace и экскурсия по виноградникам, чтобы окунуться в богатое виноградарское наследие острова.
Природный бассейн в Сейшале, Мадейра / Фото Shutterstock
По данным Visit Madeira, Понта-ду-Сол является самым солнечным местом на острове, которое может похвастаться наибольшим количеством солнечных часов в год. Это "место, которое очень ценят те, кто стремится насладиться солнечными днями на пляже или контактом с идиллическими уголками природы".
Для тех, кто хочет культурных впечатлений, пляж Понта-ду-Сол является обязательным для посещения. Этот спокойный пляж длиной 160 метров с отличным качеством воды и живописным видом является идеальным местом для отдыха.
Рядом расположен пляж Madalena do Mar, прислонившийся к скалистым утесам, является излюбленным местом среди пловцов. Как объясняет Visit Madeira: "Этот курорт для купания является сочетанием гальки и черного песка. Он омывается кристально чистой водой с умеренной температурой в течение всего года и небольшими волнами".
По продолжительности пребывания на острове, то Остин Буш с Lonely Planet советует ехать на несколько дней.
"Поскольку самые интересные места Мадейры расположены по всему острову, не стоит планировать пребывание меньше, чем на четыре дня. Рассмотрите возможность провести ночь в Фуншале, чтобы лучше освоиться, а затем дополните это остановками в одном или двух других местах на острове. Посвятите один день активным занятиям, а затем, в идеале, один день отдыха на пляже. Добавьте еще по крайней мере две ночи, если планируете посетить Порто-Санту, другой населенный остров, входящий в состав архипелага Мадейра", – рассказал он.
Что стоит знать о Мадейре?
Мадейра – это невероятное место для отдыха, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов. Во время посещения острова точно не стоит пропустить несколько локаций.
В частности, на Мадейре стоит посетить левады, которые являются серией акведуков и пешеходными маршрутами, проходящих через невероятные пейзажи. А канатная дорога на северо-западном углу острова предлагает подъем на 600 метров до каменистого пляжа, где практически нет людей.
Украинская туристка Юлия Нечипоренко, которая побывала на Мадейре, назвала три причины посетить остров. Это – пешеходный туризм, природа с уникальными растениями, и фрукты.
