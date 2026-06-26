Топ–7 мест недалеко от Киева для идеального летнего путешествия: влюбляют с первого взгляда

Лето — идеальное время для новых открытий и небольших путешествий, которые часто ждут нас совсем рядом. Чтобы увидеть средневековые замки, насладиться панорамами Днепра или исследовать каньоны со скалами, не обязательно отправляться за границу или преодолевать тысячи километров от столицы.

Если хочется съездить на отдых недалеко от Киева, стоит обратить внимание на маршрут через соседние области, пишет "Интерфакс-Украина".

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Чем впечатляет величественный Буцкий каньон?

Эта удивительная локация на реке Горный Тикич в Черкасской области легко убедит вас, что за впечатляющими пейзажами не обязательно ехать в Карпаты. Украинский Гранд-Каньон расположен в 180 километрах от Киева, что составляет около 2,5–3 часов езды на автомобиле. Его главная гордость — уникальные гранитные скалы высотой до 30 метров, возраст которых геологи оценивают примерно в 2 миллиарда лет.

Еще одной изюминкой этого места является живописный водопад "Вир", где когда-то работал старинный водяной мельница, а сейчас это одна из самых популярных фотозон. Здесь путешественники могут прогуляться вдоль скал и смотровых площадок, устроить пикник с видом на каньон, понаблюдать за скалолазами или встретить невероятный рассвет или закат над рекой. Лучшее время для посещения — летние месяцы, когда вода приобретает насыщенные оттенки, напоминая пейзажи Норвегии или Канады.

Что скрывает средневековый замок в Радомышле?

В 90 километрах от столицы (примерно в 1,5 часа езды) возвышается настоящий замок, переносящий посетителей во времена европейского средневековья и напоминающий крепость во Франции или Германии. Исторический контекст этого места впечатляет: когда-то здесь функционировала бумажная мастерская Киево-Печерской лавры, где изготавливали бумагу для первых украинских книг.

Сегодня это замок-музей с крупнейшей в Украине коллекцией домашних икон, где представлены сотни старинных образов. Особую атмосферу здесь создают узкие каменные лестницы, высокие башни, колокольня с панорамным видом, мостики над водой, гранитные валуны и ландшафтный парк с водопадами. Посетители могут подняться на смотровую башню, покататься на лодке в тёплый сезон и сделать десятки атмосферных фото, ведь летом вода вокруг замка отражает его величественные башни.

Почему стоит посетить Межигорье?

Всего 25 километров и 30–40 минут езды отделяют киевлян от огромного парка площадью более 140 гектаров. Бывшая закрытая резиденция сейчас полностью открыта для всех желающих. Территория поражает ухоженными аллеями, десятками клумб, озерами, фонтанами и набережной Киевского моря.

Главными достопримечательностями комплекса являются знаменитый деревянный дом "Хонка", зоопарк, где обитают страусы, фазаны, павлины и олени, а также уникальная коллекция ретроавтомобилей.

Гости могут взять напрокат велосипед или электромобиль для знакомства с территорией, посетить конный клуб, устроить пикник на зеленых газонах и сделать сотни ярких фотографий среди цветов.

Чем привлекает Коростышевский каньон?

В 110 километрах от Киева в Житомирской области спряталось удивительное озеро с удивительно чистой водой, окруженное высокими скалами и сосновым лесом. В солнечную погоду вода становится изумрудной, из-за чего эту локацию часто называют украинскими "Мальдивами".

Здесь можно устроить уютный пикник у самой воды, позагорать на гранитных плитах, искупаться в жаркий день, покататься на сапах, найти панорамные точки для фото и встретить живописный закат. Сосны дарят естественную прохладу даже в самую сильную жару, а лучшим временем для поездок считается период с июня по сентябрь.

Чем уникальны величественные Каневские горы?

В 140 километрах от Киева открываются масштабные виды на десятки километров днепровских склонов, лесов и водных просторов. Здесь высокие холмы внезапно обрываются прямо к воде. Именно в этой местности расположена знаменитая Тарасова гора и музей Тараса Шевченко.

Путешественники могут прогуляться по экологическим тропам Каневского природного заповедника, сделать панорамные фото, устроить пикник и встретить невероятный закат, когда Днепр начинает буквально светиться золотом. Это особое место без шумных аттракционов, где царит лишь ветер, запах трав и покой.



Живописные Каневские горы / Фото с сайта "Голос Украины"

Что посмотреть в дендропарке Александрия?

В Белой Церкви, в 85 километрах от столицы, раскинулся крупнейший дендропарк Украины площадью более 400 гектаров, история которого насчитывает более 230 лет. В конце XVIII века его основала графиня Александра Браницкая, привлекая лучших европейских архитекторов и садоводов.

Здесь царит изысканная атмосфера старинного европейского поместья с колоннадой "Луна", Китайским мостиком, Руинами, Ротондами и многочисленными скульптурами. Гости могут провести время среди вековых дубов, покататься на лодке по прудам, устроить романтическую прогулку, понаблюдать за утками, лебедями и белками. Даже в июльскую жару под кронами деревьев легко найти желанную прохладу.

Чем особенен Добропарк, который сравнивают с Провансом?

Всего в 30–40 километрах от столицы — и путешественники попадают в огромный ландшафтный парк. Весной он манит миллионами тюльпанов, летом — бескрайними лавандовыми полями, гортензиями и розами, а осенью — яркими природными красками.

Каждая зона здесь оформлена как отдельная фотолокация. В Добропарке можно часами гулять по лавандовым полям, кататься на велосипедах или электрокарах, отдыхать в уютных зонах под открытым небом и наслаждаться кофе на фудкортах. Невероятный аромат цветов и фиолетовые горизонты создают настоящее летнее настроение.

Куда ещё можно пойти в Киеве?

Если же хочется активно провести время в Киеве, то можно встретить рассвет на Аллее Художников и Владимирской горке. Выходите из дома заранее, чтобы не пропустить пробуждение солнца и первые лучи.

Также можно зайти внутрь Андреевской церкви и подняться на смотровую площадку, а еще — ловить необычные закаты и фотографировать каждый из них.