Якщо хочеться поїхати на відпочинок неподалік Києва, варто звернути увагу на маршрут сусідніми областями, пише "Інтерфакс-Україна".

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Чим вражає величний Буцький каньйон?

Ця дивовижна локація на річці Гірський Тікич у Черкаській області легко переконає вас, що за вражаючими краєвидами не обов'язково їхати в Карпати. Український Гранд-Каньйон розташований за 180 кілометрів від Києва, що становить близько 2,5 – 3 годин автомобілем. Його головна гордість – унікальні гранітні скелі заввишки до 30 метрів, вік яких геологи оцінюють у близько 2 мільярди років.

Ще однією родзинкою локації є мальовничий водоспад Вир, де колись працював старовинний водяний млин, а нині це одна з найпопулярніших фотозон. Тут мандрівники можуть прогулятися вздовж скель та оглядових майданчиків, влаштувати пікнік із видом на каньйон, спостерігати за скелелазами або зустріти неймовірний світанок чи захід сонця над річкою. Найкращий час для візиту – літні місяці, коли вода набуває насичених відтінків, нагадуючи пейзажі Норвегії чи Канади.

Що приховує середньовічний замок у Радомишлі?

За 90 кілометрів від столиці (приблизно за 1,5 години в дорозі), височіє справжній замок, що переносить відвідувачів у часи європейського середньовіччя, нагадуючи фортецю у Франції чи Німеччині. Історичний контекст цього місця вражає: колись тут функціонувала папірня Києво-Печерської лаври, де виготовляли папір для перших українських книг.

Сьогодні це замок-музей із найбільшою в Україні колекцією домашніх ікон, де представлені сотні старовинних образів. Особливу атмосферу тут створюють вузькі кам’яні сходи, високі башти, дзвіниця з панорамним видом, містки над водою, гранітні валуни та ландшафтний парк із водоспадами. Відвідувачі можуть піднятися на оглядову вежу, покататися човном у теплий сезон та зробити десятки атмосферних фото, адже влітку вода навколо замку віддзеркалює його величні башти.

Чому варто відвідати Межигір’я?

Лише 25 кілометрів та 30 – 40 хвилин їзди відділяють киян від величезного парку площею понад 140 гектарів. Колишня закрита резиденція нині повністю відкрита для всіх охочих. Територія вражає доглянутими алеями, десятками клумб, озерами, фонтанами та набережною Київського моря.

Головними принадами комплексу є знаменитий дерев’яний будинок "Хонка", зоопарк, де живуть страуси, фазани, павичі та олені, а також унікальна колекція ретроавтомобілів.

Гості можуть орендувати велосипед чи електрокар для дослідження території, відвідати кінний клуб, влаштувати пікнік на зелених газонах та зробити сотні яскравих фото серед квітів.

Чим манить Коростишівський каньйон?

За 110 кілометрів від Києва на Житомирщині сховалося дивовижне озеро з напрочуд чистою водою, оточене високими скелями та сосновим лісом. У сонячну погоду вода стає смарагдовою, через що цю локацію часто називають українськими "Мальдівами".

Тут можна влаштувати затишний пікнік біля самої води, позасмагати на гранітних плитах, покупатися у спекотний день, покататися на сапах, знайти панорамні точки для фото та зустріти мальовничий захід сонця. Сосни дарують природну прохолоду навіть у найбільшу спеку, а найкращим часом для поїздок вважається період з червня до вересня.

Чим унікальні величні Канівські гори?

За 140 кілометрів від Києва відкриваються масштабні краєвиди на десятки кілометрів дніпровських схилів, лісів і водних просторів. Тут високі пагорби раптово обриваються прямо до води. Саме в цій місцевості розташована знаменита Тарасова гора та музей Тараса Шевченка.

Мандрівники можуть прогулятися екологічними стежками Канівського природного заповідника, зробити панорамні фото, влаштувати пікнік та зустріти неймовірний захід сонця, коли Дніпро починає буквально світитися золотом. Це особливе місце без гучних атракціонів, де панує лише вітер, запах трав і спокій.



Мальовничі Канівські гори / Фото з сайту "Голос України"

Що подивитися в дендропарку Олександрія?

У Білій Церкві, за 85 кілометрів від столиці, розкинувся найбільший дендропарк України площею понад 400 гектарів, який має понад 230-річну історію. Наприкінці XVIII століття його заснувала графиня Олександра Браницька, залучивши найкращих європейських архітекторів та садівників.

Тут панує витончена атмосфера старовинного європейського маєтку з колонадою "Луна", Китайським містком, Руїнами, Ротондами та численними скульптурами. Гості можуть провести час серед вікових дубів, покататися човном по ставках, влаштувати романтичну прогулянку, поспостерігати за качками, лебедями та білками. Навіть у липневу спеку під кронами дерев легко знайти бажану прохолоду.

Чим особливий Добропарк, який порівнюють із Провансом?

Лише 30 – 40 кілометрів від столиці – і мандрівники потрапляють до величезного ландшафтного парку. Навесні він вабить мільйонами тюльпанів, влітку – безкраїми лавандовими полями, гортензіями та трояндами, а восени – яскравими природними кольорами.

Кожна зона тут оформлена як окрема фотолокація. У Добропарку можна годинами гуляти лавандовими полями, кататися на велосипедах або електрокарах, відпочивати у затишних зонах просто неба та смакувати каву на фудкортах. Неймовірний аромат квітів та фіолетові горизонти створюють справжній літній настрій.

Куди ще можна піти у Києві?

Якщо ж хочеться у Києві провести активно час, то можна зустріти світанок на Алеї Художників і Володимирській гірці. Виходьте з дому заздалегідь, щоб не пропустити пробудження сонця і перші промені.

Також можна зайти в середину Андріївської церкви і піднятися на оглядовий майданчик, а ще – ловити особливі заходи сонця й фотографувати кожен з них.