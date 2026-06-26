Если хочется съездить на отдых недалеко от Киева, стоит обратить внимание на маршрут через соседние области, пишет "Интерфакс-Украина".

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Чем впечатляет величественный Буцкий каньон?

Эта удивительная локация на реке Горный Тикич в Черкасской области легко убедит вас, что за впечатляющими пейзажами не обязательно ехать в Карпаты. Украинский Гранд-Каньон расположен в 180 километрах от Киева, что составляет около 2,5–3 часов езды на автомобиле. Его главная гордость — уникальные гранитные скалы высотой до 30 метров, возраст которых геологи оценивают примерно в 2 миллиарда лет.

Еще одной изюминкой этого места является живописный водопад "Вир", где когда-то работал старинный водяной мельница, а сейчас это одна из самых популярных фотозон. Здесь путешественники могут прогуляться вдоль скал и смотровых площадок, устроить пикник с видом на каньон, понаблюдать за скалолазами или встретить невероятный рассвет или закат над рекой. Лучшее время для посещения — летние месяцы, когда вода приобретает насыщенные оттенки, напоминая пейзажи Норвегии или Канады.

Что скрывает средневековый замок в Радомышле?

В 90 километрах от столицы (примерно в 1,5 часа езды) возвышается настоящий замок, переносящий посетителей во времена европейского средневековья и напоминающий крепость во Франции или Германии. Исторический контекст этого места впечатляет: когда-то здесь функционировала бумажная мастерская Киево-Печерской лавры, где изготавливали бумагу для первых украинских книг.

Сегодня это замок-музей с крупнейшей в Украине коллекцией домашних икон, где представлены сотни старинных образов. Особую атмосферу здесь создают узкие каменные лестницы, высокие башни, колокольня с панорамным видом, мостики над водой, гранитные валуны и ландшафтный парк с водопадами. Посетители могут подняться на смотровую башню, покататься на лодке в тёплый сезон и сделать десятки атмосферных фото, ведь летом вода вокруг замка отражает его величественные башни.

Почему стоит посетить Межигорье?

Всего 25 километров и 30–40 минут езды отделяют киевлян от огромного парка площадью более 140 гектаров. Бывшая закрытая резиденция сейчас полностью открыта для всех желающих. Территория поражает ухоженными аллеями, десятками клумб, озерами, фонтанами и набережной Киевского моря.

Главными достопримечательностями комплекса являются знаменитый деревянный дом "Хонка", зоопарк, где обитают страусы, фазаны, павлины и олени, а также уникальная коллекция ретроавтомобилей.

Гости могут взять напрокат велосипед или электромобиль для знакомства с территорией, посетить конный клуб, устроить пикник на зеленых газонах и сделать сотни ярких фотографий среди цветов.

Чем привлекает Коростышевский каньон?

В 110 километрах от Киева в Житомирской области спряталось удивительное озеро с удивительно чистой водой, окруженное высокими скалами и сосновым лесом. В солнечную погоду вода становится изумрудной, из-за чего эту локацию часто называют украинскими "Мальдивами".

Здесь можно устроить уютный пикник у самой воды, позагорать на гранитных плитах, искупаться в жаркий день, покататься на сапах, найти панорамные точки для фото и встретить живописный закат. Сосны дарят естественную прохладу даже в самую сильную жару, а лучшим временем для поездок считается период с июня по сентябрь.

Чем уникальны величественные Каневские горы?

В 140 километрах от Киева открываются масштабные виды на десятки километров днепровских склонов, лесов и водных просторов. Здесь высокие холмы внезапно обрываются прямо к воде. Именно в этой местности расположена знаменитая Тарасова гора и музей Тараса Шевченко.

Путешественники могут прогуляться по экологическим тропам Каневского природного заповедника, сделать панорамные фото, устроить пикник и встретить невероятный закат, когда Днепр начинает буквально светиться золотом. Это особое место без шумных аттракционов, где царит лишь ветер, запах трав и покой.



Живописные Каневские горы / Фото с сайта "Голос Украины"

Что посмотреть в дендропарке Александрия?

В Белой Церкви, в 85 километрах от столицы, раскинулся крупнейший дендропарк Украины площадью более 400 гектаров, история которого насчитывает более 230 лет. В конце XVIII века его основала графиня Александра Браницкая, привлекая лучших европейских архитекторов и садоводов.

Здесь царит изысканная атмосфера старинного европейского поместья с колоннадой "Луна", Китайским мостиком, Руинами, Ротондами и многочисленными скульптурами. Гости могут провести время среди вековых дубов, покататься на лодке по прудам, устроить романтическую прогулку, понаблюдать за утками, лебедями и белками. Даже в июльскую жару под кронами деревьев легко найти желанную прохладу.

Чем особенен Добропарк, который сравнивают с Провансом?

Всего в 30–40 километрах от столицы — и путешественники попадают в огромный ландшафтный парк. Весной он манит миллионами тюльпанов, летом — бескрайними лавандовыми полями, гортензиями и розами, а осенью — яркими природными красками.

Каждая зона здесь оформлена как отдельная фотолокация. В Добропарке можно часами гулять по лавандовым полям, кататься на велосипедах или электрокарах, отдыхать в уютных зонах под открытым небом и наслаждаться кофе на фудкортах. Невероятный аромат цветов и фиолетовые горизонты создают настоящее летнее настроение.

Куда ещё можно пойти в Киеве?

Если же хочется активно провести время в Киеве, то можно встретить рассвет на Аллее Художников и Владимирской горке. Выходите из дома заранее, чтобы не пропустить пробуждение солнца и первые лучи.

Также можно зайти внутрь Андреевской церкви и подняться на смотровую площадку, а еще — ловить необычные закаты и фотографировать каждый из них.