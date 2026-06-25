Украинский блогер Вадим Гринько рассказал в своём инстаграме об уникальном каньоне в Украине, который, по его словам, является одним из самых впечатляющих мест, которые ему доводилось видеть. Это место со скалами, порогами и живописными пейзажами находится не в Карпатах, а в центральной части страны.
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Где под Киевом находится уникальный каньон?
Речь идет о Буцком каньоне. Перед поездкой не стоит сразу прокладывать маршрут по первому варианту в навигаторе, ведь дорога может привести не самым удобным путем. Вадим советует ехать через Маньковку – это немного дольше, более 3 часов, но там дорога лучше, без ям.
Как выглядит Буцкий каньон / инстаграм vadymgrinkoНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В самом каньоне открываются грандиозные виды: между скалами даже в жару остается прохладно, поскольку солнечный свет почти не проникает вниз. Здесь можно просто прогуляться или арендовать лодку за 350 гривен и кататься без ограничений по времени. На посещение локации блогер советует заложить примерно 2 – 3 часа.
Где находится Буцкий каньон: смотреть на картах