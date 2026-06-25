Український блогер Вадим Грінько розповів у своєму інстаграмі про унікальний каньйон в Україні, який, за його словами, є одним із найбільш вражаючих місць, які йому доводилося бачити. Локація зі скелями, порогами та мальовничими краєвидами розташована не у Карпатах, а в центральній частині країни.

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Де біля Києва розташований унікальний каньйон?

Йдеться про Буцький каньйон. Перед поїздкою не варто одразу будувати маршрут за першим варіантом у навігаторі, адже дорога може привести не найзручнішим шляхом. Вадим радить їхати через Маньківку – це трохи довше, понад 3 годин, але там краща дорога без ям.

Як виглядає Буцький каньйон / інстаграм vadymgrinko

У самому каньйоні відкриваються масштабні краєвиди: між скелями навіть у спеку залишається прохолодно, оскільки сонячне світло майже не потрапляє вниз. Тут можна просто прогулятися або орендувати човен за 350 гривень і кататися без обмежень у часі. На відвідування локації блогер радить закладати приблизно 2 – 3 години.

Де розташований Буцький каньйон: дивитись на картах