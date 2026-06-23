Коли мова заходить про озера Волині, більшість одразу згадує Шацькі озера та знаменитий Світязь. Проте область приховує чимало менш відомих, але не менш мальовничих водойм.

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Де розташоване одне з наймальовничіших озер Волинської області?

Озеро Засвинське, також відоме як Засвідське, розташоване у Камінь-Каширському районі Волинської області, за 3 кілометри на схід від села Градиськ. Водойма входить до складу ландшафтного заказника "Градиський" і вирізняється правильною округлою формою. Площа озера становить 10,2 гектара, а максимальна глибина сягає 6 метрів.

Озеро має карстове походження, завдяки чому вода тут залишається кришталево чистою та прохолодною навіть у літню спеку. Однією з особливостей водойми є природний вміст гліцерину у воді, який позитивно впливає на стан шкіри. Береги озера мають різний рельєф.

Як виглядає озеро Засвинське: дивитись відео

Південно-східна частина є твердою та пологою, з поодинокими березами вздовж берега. Північно-західний берег вкритий очеретом. Саме озеро оточують соснові та вільхові ліси. Територія навколо водойми багата на флору та фауну. Тут можна зустріти рідкісних птахів, зокрема чорного лелеку та сірого журавля, які занесені до Червоної книги України.

У самому озері водяться короп, щука, лин, плітка та інші види риб. Для відпочивальників на території облаштовані альтанки, місця для розведення вогнищ, пірс, зони для встановлення наметів та будиночок для ночівлі. Завдяки цьому тут можна провести не лише кілька годин, а і залишитися на декілька днів.

Краєвиди озера / фото Funtime

Озеро також популярне серед рибалок, адже рибалити тут дозволено цілодобово. Окрім риболовлі, відвідувачі можуть влаштувати пікнік, прогулятися територією заказника "Градиський" або просто насолодитися природою Волині.

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Як дістатися до озера?

Озеро розташоване приблизно за 4 кілометри від села Градиськ. Із Луцька необхідно їхати через Маневичі, після чого продовжити маршрут до Градиська. Останні кілька кілометрів пролягають мальовничою дорогою до самого озера. Найзручніше добиратися власним автомобілем.

Де розташоване озеро: дивитись на картах