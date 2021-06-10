Убежать на выходные: идеальные локации Киевской области для семейной поездки

Впереди выходные и вам точно захочется отдохнуть от шумного мегаполиса. Тем более под Киевом раскинулось немало живописных мест.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку локаций, которые идеально подойдут для путешествия выходного дня. Собирайте семью и отправляйтесь!

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Замок-музей Радомысль

Это самый современный замок на территории Украины. Он построен на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, а в его основе – здание мельницы 1902 года.

В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственноручно, подняться на башню, и загадав желание ударить в колокол.

Зоопарк "XII месяцев"

В путешествии с детьми всегда нужно вносить в маршрут место, которое подарит положительные эмоции. Здесь понравится не только им, но и вам.

На территории площадью 16 гектаров расположены вольеры, построенные по современным технологиям. В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей: белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, жирафы и другие.

Этнографический комплекс "Украинское село"

На территории комплекса расположены шесть домов из разных уголков Украины. Аутентичные строения из Слобожанщины, Карпат, Полесья и Поднепровья были разобраны и аккуратно привезенные в музей. Самой старой избушке 191 год. Домики полностью сохранили вид и дух Украины XIX века.

Здесь вас ждет этнографический музей, зоопарк, современный и этнографический гостиницы, домики для отдыха, ресторан и сауны.

Витачив

Об этом месте почти никто не знает... Однако здесь открывается уникальный вид на Днепр, который недоступен для большинства людей. Всего в 38 километрах от Киева можно понаблюдать за птицами и полюбоваться рекой. Здесь почти никогда нет туристов, и природа – совершенно девственная. Это дает возможность побыть наедине с собой и раствориться в окружающей флоре.

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Дендропарк "Александрия"

На территории парка расположено множество озер и водопадов. Также через него течет река Рось. Одно из самых интересных мест – колоннада "Эхо".

Парк насчитывает около 2500 видов деревьев и растений. Особое внимание привлекают огромные дубы, самому старшему около 300 лет. А еще здесь растет самое старое в Украине тюльпанное дерево.

Веревочный парк "Бешеная Белка"

Выходные существуют для того, чтобы зарядиться на неделю. Поэтому веревочный парк именно то, что надо.

Лучший веревочный парк Киева и области предлагает посетителям активный отдых на природе, интересные квесты для всей семьи и веревочные маршруты. Здесь вы точно получите дозу адреналина, а также сможете отдохнуть в уютных беседках в тени сосен.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому сможете взять с собой все что угодно.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного путешествия!