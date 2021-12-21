Куда не стоит путешествовать в 2022: рейтинг самых опасных стран для туристов

Компания International SOS ежегодно определяет страны с самым высоким и низким уровнем риска безопасности путешествий. Специалисты советуют воздерживаться от путешествий в названые опасные страны.

При составлении рейтинга учитывается политическое и социальное положение стран, состояние здравоохранения и уровень криминала. В этом году также анализировались последствия COVID-пандемии.

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Куда туристам не стоит путешествовать в 2022 году

По словам Мика Шарпа, директора групповых служб безопасности в International SOS, в 2022 году организации должны знать, что постоянные проблемы безопасности не исчезли из-за пандемии, а иногда риски фактически выросли.

Категория "чрезвычайный риск безопасности" означает, что государственный контроль и правопорядок минимальны или вообще отсутствуют на больших территориях, и может существовать серьезная угроза насильственных атак вооруженных групп, направленных на международных посетителей,

– подчеркивают в сообщении.

Кроме того, государственные и транспортные услуги почти не функционируют, и большая часть страны может быть недоступна иностранцам.

5 самых опасных стран для туристов

Афганистан; Сирия; Ливия; Центральноафриканская республика; Ирак.



Карта самых опасных стран для туристов в 2022 году / Скриншот из travelriskmap.com

Также появился рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году.

5 самых безопасных стран для туристов

Норвегия; Финляндия; Швейцария; Дания; Люксембург.