Проверенные украинцами: топ лучших локаций, которые стоит увидеть собственными глазами
- Украинские туристы рекомендуют посетить Нойшванштайн, Андерматт, Комо, и Гальштат для поклонников горных пейзажей.
- Для любителей моря советуют Сицилию, Валенсию, Санторини, и Рапалло-Портофино, а также выделяют Непал, Шотландию, Доломиты, Исландию, и Трансфегерашан в Румынии для впечатляющих природных локаций.
Выбор места для путешествия это важная часть планирования, и лучше всего ориентироваться на опыт других людей. Поэтому внизу вы найдете подборку лучших локаций и направлений по мнению украинских туристов.
Мы уже делали статью о самых любимых местах украинских туристов и продолжаем эту рубрику. На этот раз, ссылаясь на публикацию nahanda_vitalia, новая подборка локаций, которые украинцы называют особенно красивыми и такими, куда хочется возвращаться снова и снова.
Смотрите также Что посмотреть и куда пойти в Бухаресте: лучшие локации от местной жительницы
Куда советуют путешествовать украинские туристы?
Для тех, кто любит горы, настоящим must-see стал Нойшванштайн – сказочный замок среди Альп, который выглядит так, будто сошел со страниц легенды. Андерматт в Швейцарии покоряет альпийскими пейзажами, тишиной и ощущением полной перезагрузки. Комо – это и горы, и озеро, и спокойная роскошь итальянской природы. А Гальштат – маленький городок, который стал прототипом города из мультфильма "Ледяное сердце".
Любителям моря украинские туристы советуют Сицилию с ее ярким характером, вулканами и невероятной кухней, Валенсию, где сочетаются море, современная архитектура и легкий ритм жизни, и Санторини – символ романтики с белыми домами и легендарными закатами. Рапалло – Портофино – это про итальянскую элегантность, цветные дома и уютные бухты.
Среди направлений, поражающих масштабом и природой, украинцы часто упоминают Непал – страну гор, силы и духовности, Шотландию с ее драматическими пейзажами, замками и туманами, Доломиты, которые считаются одними из самых красивых гор Европы, и Исландию – остров водопадов, вулканов и дикой природы.
Смотрите также Город возле Украины признали европейской столицей культуры 2026: что в нем посмотреть
Отдельное место в этой подборке занимает Румыния, а именно легендарное шоссе Трансфегерашан – одна из самых красивых дорог в мире. Серпантины среди гор, невероятные пейзажи и ощущение свободы сделали ее настоящим фаворитом среди украинских путешественников.
На самом деле, если вы очень хотите путешествовать, можно воспользоваться организованными групповыми поездками. Такие путешествия делают путешествие и веселее, и спокойнее, а иногда даже дешевле. Например, под заметкой под заметкой kutina.photo поделилась своей поездкой в Португалию вместе с группой девушек.
Какие еще места мира рекомендуют украинцы?
А вот и наша первая часть, где украинские туристы назвали свои лучшие локации для путешествий. Инсбрук и Тироль предлагают прекрасные возможности для активного отдыха в любое время года, от зимних лыжных спусков до летнего хайкинга.
Португалия, в частности Лиссабон и Порту, поражает атмосферой и разнообразными ландшафтами, а для пляжного отдыха и дайвинга советуют Индонезию и острова Ява и Гили.
Частые вопросы
Какие места украинские туристы считают особенно красивыми и такими, куда хочется возвращаться?
Украинские туристы считают особенно красивыми такие места, как Нойшванштайн в Альпах, Андерматт в Швейцарии, Комо и Гальштат, которые поражают своей природной красотой и архитектурой.
Какие места советуют посетить украинские туристы для пляжного отдыха?
Для пляжного отдыха украинские туристы советуют посетить Сицилию с ее ярким характером, Валенсию с современной архитектурой и Санторини, известный своими белыми домами и легендарными закатами.
Почему шоссе Трансфегерашан в Румынии стало фаворитом среди украинских путешественников?
Шоссе Трансфегерашан в Румынии стало фаворитом среди украинских путешественников из-за его захватывающих серпантинов среди гор, невероятных пейзажей и ощущения свободы, которое оно дарит.