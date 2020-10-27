В каждом уголке Земли можно найти места, которые манят к себе. Речь идет не только об архитектурных памятниках или природных чудесах, но и об отдельных крупных городах, которые своим колоритом приходятся по душе туристам.

Travel24 расскажет вам об интересных местах мира, куда туристы отправляются чаще всего.

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Гонконг, Китай

Во всех рейтингах, первое место занимает именно Гонконг. Ежегодно здесь бывают 26,7 миллиона туристов. Он сочетает в себе бизнес-центры и памятники истории, ночные рынки и пустынные пляжи. Все большее количество туристов стремится в "сердце" Поднебесной, чтобы снова вернуться в детство и оказаться в сказке под названием Диснейленд или подняться к Большому Будде, преодолев 268 ступенек.



Статуя Большого Будды в Гонконге / isralike.org

Бангкок, Таиланд

Далее идет Бангкок с 25,8 миллиона туристов. "Венецию" Востока называют городом контрастов, где современность переплетается с величественными храмами и экзотическими развлечениями. Одной из жемчужин Бангкока считается парк Люмпини – природный оазис с королевскими орхидеями, который окружают прозрачные гиганты-небоскребы.



Парк Люмпини / planetofdream.com

Сингапур

Урбанистический Сингапур, утопающий в тропической зелени, также занимает одну из ведущих позиций среди самых посещаемых городов. За последний год сюда приезжало 19,8 миллиона туристов. Известный своим райским островом Сентоза. Кроме белоснежных пляжных полос, здесь сосредоточены развлечения на любой вкус: казино, клубы и бары, Лагуна дельфинов и смотровая башня Tiger Sky.



Башня Tiger Sky / tiqets.com

Лондон, Великобритания

Сдержанный и дождливый Лондон содержится в этом списке самых популярных городов мира по посещаемости 19,6 миллиона туристов в год. Добавляют красок туманному городу красные телефонные будки на улицах. Всего лишь за час можно пересечь Темзу, одновременно вглядываясь в очертания самых популярных достопримечательностей: London Eye, Биг-Бен и Тауэрский мост. Туристы-романтики могут подняться на крышу Nat West Tower, чтобы насладиться панорамой ночного города.



Тауерский мост / ukrinform.ua

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Париж, Франция

Романтическую столицу мира ежегодно посещает около 19,1 миллиона туристов. Они поднимаются на Эйфелеву башню, ужинают в одном из ресторанов с видом на Елисейские поля. Также обязательно забегают на экскурсию в Лувр, а вечером смотрят шоу в знаменитом кабаре "Мулен Руж".



Эйфелева башня / sites.google.com