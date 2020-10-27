У кожному куточку Землі можна знайти місця, які ваблять до себе. Йдеться не лише про архітектурні пам'ятки чи природні дива, а й про окремі великі міста, які своїм колоритом припадають до душі туристам.

Travel24 розповість вам про популярні міста світу, куди туристи вирушають найчастіше.

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Гонконг, Китай

У всіх рейтингах, перше місце посідає саме Гонконг. Щорічно тут бувають 26,7 мільйона туристів. Він поєднує у собі бізнес-центри й пам'ятки історії, нічні ринки та пустельні пляжі. Все більша кількість туристів прагне в "серце" Піднебесної, щоб знову повернутися в дитинство й опинитися в казці під назвою Діснейленд або піднятися до Великого Будди, подолавши 268 сходинок.



Статуя Великого Будди у Гонконгу / isralike.org

Бангкок, Таїланд

Далі йде Бангкок з 25,8 мільйона туристів. "Венецію" Сходу називають містом контрастів, де сучасність переплітається з величними храмами й екзотичними розвагами. Однією з перлин Бангкока вважається парк Люмпіні – природний оазис із королівськими орхідеями, який обступають прозорі гіганти-хмарочоси.



Парк Люмпіні / planetofdream.com

Сінгапур

Урбаністичний Сінгапур, що потопає в тропічній зелені, також займає одну з провідних позицій серед найвідвідуваніших міст. За останній рік сюди приїздило 19,8 мільйона туристів. Відомий своїм райським островом Сентоза. Крім білосніжних пляжних смуг, тут зосереджені розваги на будь-який смак: казино, клуби та бари, Лагуна дельфінів і оглядова вежа Tiger Sky.



Вежа Tiger Sky / tiqets.com

Лондон, Велика Британія

Стриманий і дощовий Лондон міститься у цьому списку найпопулярніших міст світу з відвідуваністю 19,6 мільйона туристів на рік. Додають барв туманному місту червоні телефонні будки на вулицях. Всього лише за годину можна перетнути Темзу, одночасно вдивляючись в обриси найпопулярніших пам'яток: London Eye, Біг-Бен і Тауерський міст. Туристи-романтики можуть піднятися на дах Nat West Tower, щоб насолодитися панорамою нічного міста.



Тауерський міст / ukrinform.ua

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Париж, Франція

Найромантичнішу столицю світу щороку відвідує близько 19,1 мільйона туристів. Вони підіймаються на Ейфелеву вежу, вечеряють в одному з ресторанів з видом на Єлисейські поля. Також обов'язково забігають на екскурсію до Лувру, а увечері дивляться шоу в знаменитому кабаре "Мулен Руж".



Ейфелева вежа / sites.google.com