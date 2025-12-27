Речь идет о Космаче, который, к слову, недавно обсуждали в сети совсем не в туристическом контексте. 24 Канал со ссылкой на huculia.info расскажет о нем подробнее.

Чем известен Космач и что там показывают туристам?

Космач – село в Ивано-Франковской области, что манит гуцульским колоритом на Косовщине. И вот на Рождество 25 декабря 2025 года возле местной церкви Святых апостолов Петра и Павла несколько сотен прихожан не пустили на рождественскую службу.

Дело в том, что возник конфликт с теми прихожанами, кто почему-то до сих пор считает правильным празднование 7 января. Но скандал не помешает открыть другие жемчужины Космача – не только же церковью село известно.

К примеру, там есть Музей Довбуша. Это дом-музей Олексы Довбуша на улице, собственно, Олексы Довбуша, 17, которая реконструирует быт опришка XVIII века.

Как отмечает karpaty.info, в музее есть предметы быта и оружие времен опришкивского движения, даже редкие вещи, например бартки, топорики, кептари, череса и тому подобное. Стоят также необычные скульптуры из дерева и камня.

Также там можно увидеть иконы, шинок и телегу. Экспозиция расположена в 3 залах, вход бесплатный, но с экскурсией – 50 гривен. Музей частный, поэтому надо договариваться заранее.

Также в селе есть интересный историко-краеведческий музей. Дом Любови Варцабюк в центре села рассказывает историю Космача с давних времен, показывая фото, орудия и фольклор. Там также три зала с бытовыми вещами и гуцульскими ремеслами.

Есть на локации и природные чудеса, например водопад Рушир – каскад среди скал. Здесь есть панорамная площадка на село с 4 церквями. А еще гора Сиглин с самой высокой качелей Карпат и панорамным обзором на 360 градусов.

Из необычного – языческое святилище на горе Лисина Космацкая, там очень древние капища. А еще музей овцеводства и эко-дом "Бутынар". Как видим – много интересных локаций для культурного отдыха.

