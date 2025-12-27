Мовиться про Космач, який, до слова, нещодавно обговорювали у мережі геть не в туристичному контексті. 24 Канал із посиланням на huculia.info розповість про нього докладніше.

Чим відомий Космач та що там показують туристам?

Космач – село в Івано-Франківській області, що вабить гуцульським колоритом на Косівщині. І от на Різдво 25 грудня 2025 року біля місцевої церкви Святих апостолів Петра і Павла кількасот парафіян не пустили на різдвяну службу.

Річ у тім, що виник конфлікт із тими парафіянами, хто чомусь досі вважає правильним святкування 7 січня. Та скандал не завадить відкрити інші перлини Космача – не тільки ж церквою село відоме.

До прикладу, там є Музей Довбуша. Це хата-музей Олекси Довбуша на вулиці, власне, Олекси Довбуша, 17, яка реконструює побут опришка XVIII століття.

Як зазначає karpaty.info, у музеї є предмети побуту та зброя часів опришківського руху, навіть рідкісні речі, як-от бартки, топірці, кептарі, череси тощо. Стоять також незвичайні скульптури з дерева і каменю.

Також там можна побачити ікони, шинок та віз. Експозиція розташована у 3 залах, вхід безплатний, але з екскурсією – 50 гривень. Музей приватний, тож треба домовлятися наперед.

Також у селі є цікавий історико-краєзнавчий музей. Хата Любові Варцаб'юк у центрі села розповідає історію Космача від давніх часів, показуючи фото, знаряддя та фольклор. Там також три зали з побутовими речами й гуцульськими ремеслами.​

Є й на локації й природні дива, як-от водоспад Рушір – каскад серед скель. Тут є панорамний майданчик на село з 4 церквами. А ще гора Сиглін з найвищою гойдалкою Карпат та панорамним оглядом на 360 градусів.

З незвичайного – язичницьке святилище на горі Лисина Космацька, там дуже давні капища. А ще музей вівчарства та екобудинок "Бутинар".​ Як бачимо – багато цікавих локацій для культурного відпочинку.

