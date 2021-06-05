Уже вышло несколько выпусков программы, где телеведущий показал украинскою пустыню, дикую Херсонщину, Змеиный остров и "украинские Мальдивы".

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После этого, по словам Комарова, увеличилось количество туристов в эти места.

"Разведка" донесла, что после наших выпусков поток туристов увеличился сразу же. В Вилково, например, по следам "Путешествуй Украины с Дмитрием Комаровым" туристы отправились уже через несколько дней. Наталью, хозяйку дома, где мы готовили уху и крокодила, узнают туристы на улицах, фотографируются,

– отметил телеведущий.

"А еще покупают вино "Новак". Я тоже попросил передать мне в Киев автобусом, пока все не раскупили. Улиточная ферма уже увеличила количество столиков в кафе", – добавил Комаров.

Спасибо огромное, что путешествуете по Украине. Моя главная цель – показать вам места, куда можно отправиться "уже завтра",

– сказал путешественник.

Дмитрий Комаров отметил, что даже однодневная поездка – это уже огромный вклад в развитие туризма. Если туристы больше путешествовать по родной стране, то локации будут вынуждены развиваться.

Лично мое мнение: например, если куда-то плохая дорога – это не повод отказываться от поездки. Так, еще многое предстоит сделать. Но ехать можно и нужно уже сейчас. И это поможет обратить внимание бизнеса и государства на места, в которые мы ездим. Наши с вами визиты в малоизвестные локации – лучший толчок для развития туризма,

– подытожил путешественник.