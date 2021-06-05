Вже вийшло декілька випусків програми, де телеведучий показав українську пустелю, дику Херсонщину, Зміїний острів і "українські Мальдіви".

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Після цього, за словами Комарова, збільшилася кількість туристів у ці місця.

"Розвідка" донесла, що після наших випусків потік туристів збільшився відразу ж. У Вилковому, наприклад, по слідах "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" туристи відправилися вже через кілька днів. Наталю, господиню будинку, де ми готували уху і крокодила, дізнаються туристи на вулицях, фотографуються,

– зазначив телеведучий.

"А ще купують вино "Новак". Я теж попросив передати мені в Київ автобусом, поки все не розкупили. Равликова ферма вже збільшила кількість столиків в кафе", – додав Комаров.

Спасибі величезне, що подорожуєте по Україні. Моя головна мета - показати вам місця, куди можна відправитися "вже завтра",

– сказав мандрівник.

Дмитро Комаров зазначив, що навіть одноденна поїздка – це вже величезний внесок в розвиток туризму. Якщо туристи більше подорожуватимуть по рідній країні, то локації будуть змушені розвиватися.

Особисто моя думка: наприклад, якщо кудись погана дорога – це не привід відмовлятися від поїздки. Так, ще багато що належить зробити. Але їхати можна і потрібно вже зараз. І це допоможе звернути увагу бізнесу та держави на місця, в які ми їздимо. Наші з вами візити в маловідомі локації – найкращий поштовх для розвитку туризму,

– підсумував мандрівник.