Минулий випуск проєкту побив рекорди телеперегляду і став найкращим серед таких шоу за всю історію вимірювань телеперегляду. В новій програмі Комаров підготував сюрприз для глядачів.

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Вперше за всю історію його експедицій, він поїхав не один, а з дружиною Олександрою Кучеренко. Олександр Дмитрієв – оператор, теж взяв свою дружину Ірину Спірідонову й 5-річну доньку Алісу.



Дмитро Комаров вперше вирушив в експедицію з дружиною / Фото: пресслужба 1+1

Джарилгач – це найбільший острів в Україні, де 42 кілометри перлинних пляжів і прозора вода. У найчистішій в нашій країні морській затоці дельфіни підпливають до самого берега, а в глибині острова мешкає безліч диких тварин, адже ця територія – заповідна. Його також порівнюють з елітним курортом – Мальдівами.

Для мене це справжнє диво, справжня казка і гордість, що у нас є такі місця. Потрібно користуватися тим, що подарувала нам наша рідна країна і наша природа. Потрібно берегти це і насолоджуватися красою, – каже мандрівник.

Він додав, що не обов'язково їхати в Туреччину, Єгипет або на Мальдіви, щоб бути щасливим. Це можна робити й в Україні.



Комаров показав знаменитий маяк на острові Джарилгач / Фото: пресслужба 1+1

Знаменитий маяк – візитна картка острова. Ведучий розповів, що його пов'язує з Ейфелевою вежею і забрався на сам верх, щоб показати неймовірний вид.

Попри те, що Джарилгач вважається нежилим, тут вже 12 років живе монах-відлюдник, немов український Робінзон Крузо. Комаров познайомився з ним ще у 2009 році, коли як журналіст друкованих ЗМІ готував репортаж.



Український Робінзон Крузо / Фото: пресслужба 1+1

Оскільки це заповідник і звичного сервісу тут немає, Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв взяли з собою цілу вантажівку речей. У випуску вони поділилися лайфхаками як під'єднати холодильник на безлюдному острові чи встановити раковину на пляжі.

Детальніше дивіться у новому випуску:

Олександра Кучеренко поділилася враженнями

Дружина мандрівника Дмитра Комарова й українська телеведуча Олександра Кучеренко у своєму Інстаграмі поділилась своїми враженнями від експедиції з чоловіком.

За її словами, вперше вона потрапила сюди торік, коли відправилася в тур Херсонщиною. Дівчина не могла повірити, що все це в Україні. Тому вирішила неодмінно повернутися, але вже з наметом.

Бажання збулося вже через місяць. @komarovmir просто в один вечір запитав: "А поїдемо на Мальдіви? Українські?" І ми, разом з Сашком Дмитрієвим, його дружиною та донькою, вирушили на острів Джа, щоб створити там свій рай на березі Чорного моря, – ділиться модель.

Вона додала, що одна б точно не вижила, бо це був її перший досвід з наметом так надовго в диких умовах. Попри синці, порізи, укуси комах, дівчина залишилася під враженням, адже побачити падіння зірок та дельфіна за два метри від тебе – рідкісна можливість.