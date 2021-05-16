Путешественник и телеведущий начинает знакомить зрителей с невероятной природой Херсонской области. Комаров показал, что не нужно ехать за границу, чтобы увидеть "африканскую", "азиатскую" и "американскую" дикую природу или, например, побывать в настоящей пустыне – все это экзотика есть в Украине.

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Аскания-Нова

Команда программы отправилась к одному из семи чудес Украины – заповедника "Аскания-Нова", где обитают животные пяти континентов. Это не зоопарк. Люди здесь – лишь гости в мире животных.

Близость к животным – это то, в чем "Аскания-Нова" даст фору даже Национальным паркам Кении и Танзании. Такого контакта с животными мы не видели, даже когда путешествовали по Африке и ездили на сафари. Но у нас в Херсонской области это возможно, – рассказывает путешественник.

Комаров добавляет, что это самая большая в Европе заповедная степь. Эти земли никогда не обрабатывали. Они всегда были дикими. Поэтому здесь сохранились условия дикой природы.



Дмитрий Комаров в заповеднике Аскания-Нова / Фото: пресс-служба 1 + 1

Директор заповедника – Виктор Гавриленко, предоставил съемочной группе эксклюзивную возможность окунуться в жизнь закрытой, тайной части заповедника, куда пускают не более 300 человек в год – ученых и сотрудников. Дмитрию Комарову сделали специальное разрешение на съемки. Здесь африканские, азиатские и другие животные обитают без отрядов и вольеров.

В заповеднике обитает множество редких видов. Например, лошади Пржевальского или сайгаки. Последние жили в одно время с мамонтами и сумели пережить все природные катаклизмы. Однако сайгаки не сумели защититься от человека, ведь их рога активно используют в китайской медицине, поэтому они были на грани исчезновения.



Комаров показал дикую Херсонщину / Фото: пресс-служба 1 + 1

Украинская "Сахара"

В 120 километрах от заповедника расположилась настоящая украинская "Сахара" – Олешковские пески. Здесь есть огромные барханы, случаются настоящие песчаные бури, а летом температура достигает 40 градусов тепла.

В украинской пустыне можно, не выезжая за пределы родной страны, почувствовать, что такое настоящий экстремальный пустынный климат. В летние месяцы температура воздуха здесь достигает 40 градусов по Цельсию. А песок может нагреваться до 75 градусов, – заверил Дмитрий.

Путешественник говорит, что в пик летней жары в Олешковских песках те же ощущения и опасности, что и в любой другой пустыне мира.

Детали экспедиции смотрите в видео: