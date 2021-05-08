Ведущий призвал сторонников поставить напоминание и начать день с увлекательных приключений.

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В первом выпуске расскажут все о воздухоплавании в Украине. Ежегодно проходят десятки массовых фестивалей воздушных шаров по всей стране.

Ну и в лучших традициях наших экспедиций после этого мы покажем абсолютно другую сторону использования воздушных шаров, вообще нетуристическую, и попробуем под Киевом установить новый мировой рекорд,

– рассказал Дмитрий Комаров.

Путешественник отметил, что более 15 лет путешествует по всему миру. Однако украинская экспедиция подарила эмоции, равных которым не было нигде в мире.

Это была экспедиция под девизом "вау", постоянным увлечением, улыбкой. И, я уверен, что посмотрев весь сезон, вы тоже сложите для себя маршрут и найдете, куда хотели бы поехать,

– подытожил ведущий.