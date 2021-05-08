Ведучий заликав прихильників поставити нагадування та почати день із захопливих пригод.
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У першому випуску розкажуть все про повітроплавання в Україні. Щороку проходять десятки масових фестивалів повітряних куль по всій країні.
Ну і в кращих традиціях наших експедицій після цього ми покажемо абсолютно іншу сторону використання повітряних куль, взагалі нетуристичну, і спробуємо під Києвом встановити новий світовий рекорд,
– розповів Дмитро Комаров.
Мандрівник зазначив, що більше, ніж 15 років подорожує по всьому світу. Проте українська експедиція подарувала емоції, рівних яким не було ніде в світі.
Це була експедиція під девізом "вау", постійним захопленням, посмішкою. І, я впевнений, що подивившись весь сезон, ви теж складете для себе маршрут і знайдете, куди хотіли б поїхати,
– підсумував ведучий.