Летом можно меньше бояться: когда в лесу наиболее высока вероятность встретить медведя

Летние походы в горы и прогулки по лесам – один из лучших способов отдохнуть от городского шума. В этот период леса наполняются грибниками и туристами, а вместе с ними активизируются и дикие животные. Среди них особое беспокойство вызывают медведи, встреча с которыми многие считают одним из главных рисков в лесу.

На самом деле вероятность встретить медведя зависит не только от места, но и от времени года. Подробнее о том, когда именно медведи становятся наиболее активными, в интервью 24 Каналу рассказал директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

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Когда можно увидеть медведя в лесу?

В Украине случайно встретить медведя в дикой природе можно только в Карпатах. В основном эти хищники стараются держаться как можно дальше от людей, поэтому, отправляясь в поход в горы, вы не увидите его на туристическом маршруте. Но осенью и в конце зимы медведи становятся более активными и менее осторожными.

Осенью, перед зимней спячкой, медведям нужно набрать жир, поэтому они активно ищут в лесу ягоды и фрукты.

Медведи тогда менее осторожны и, следовательно, могут столкнуться с людьми, которые тоже собирают ягоды в лесу. Тогда вероятность встречи выше,

– пояснил Антахович.

После спячки, в конце зимы, медведи просыпаются голодными и в поисках пищи могут выходить к человеческим жилищам. Они менее осторожны, ведь думают только о том, чтобы быстро и много поесть.

Поэтому именно летом вероятность встречи с медведем невелика. Эти хищники прячутся глубоко в лесу и избегают нежелательных встреч с туристами.

Медведи в лесу / Фото Depositphotos

Как понять, что рядом – медведь?

Есть несколько признаков, по которым в лесу можно понять, что рядом бродит медведь. Во-первых, это следы – они значительно больше, чем у людей или других животных. Если земля влажная, то вы точно их увидите. Во-вторых, – экскременты, которые тоже отличаются размерами от экскрементов других животных. А, в-третьих, это громкие звуки. Услышать медведя можно ещё за несколько метров, ведь он создаёт много шума.

Во всех этих случаях как можно быстрее разворачивайтесь назад, пока медведь вас ещё не заметил. Если же животное уже находится в поле вашего зрения, то медленно двигайтесь в противоположную сторону.