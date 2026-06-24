Насправді шанс зустріти ведмедя залежить не лише від місця, а й від пори року. Детальніше про те, коли саме ведмеді стають найактивнішими, в інтерв'ю 24 Каналу розповів директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

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Коли можна побачити ведмедя у лісі?

В Україні випадково натрапити на ведмедя у дикій природі можна лише в Карпатах. Здебільшого ці хижаки намагаються триматися якомога далі від людей, тож, вирушаючи у похід в гори, ви не побачите його на туристичному маршруті. Але восени і наприкінці зими ведмеді стають активнішими й менш обережними.

Восени, перед зимовою сплячкою, ведмедям треба набрати жир, а тому вони активно шукають у лісі ягоди і фрукти.

Ведмеді тоді менш обережні а, отже можуть перетнутися з людьми, які теж збирають ягоди в лісі. Тоді є більша ймовірність зустрічі,

– пояснив Антахович.

Після сплячки, наприкінці зими, ведмеді прокидаються голодними й у пошуках їжі можуть виходити до людських помешкань. Вони менш обережні, адже думають лише про те, щоб швидко й багато поїсти.

Тож саме влітку ймовірність зустрічі з ведмедем – невелика. Ці хижаки ховаються глибоко у лісі й уникають небажаних зустрічей з туристами.

Ведмеді у лісі / Фото Depositphotos

Як зрозуміти, що поруч – ведмідь?

Є кілька ознак, за якими у лісі можна зрозуміти, що поруч гуляє ведмідь. По-перше, це сліди – вони значно більші, ніж у людей чи інших тварин. Якщо земля волога, то ви точно їх побачите. По-друге, – послід, який теж відрізняється розмірами від посліду інших тварин. А, по-третє, це гучні звуки. Почути ведмедя можна ще за кілька метрів, адже він створює багато шуму.

У всіх цих випадках якомога швидше розвертайтеся назад, поки ведмідь вас ще не побачив. Якщо ж тварина вже у полі вашого зору, то повільно рухайтеся у протилежну сторону.