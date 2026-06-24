Як повідомляє Карпатський біосферний заповідник на своїй офіційній сторінці у фейсбуці (Carpathian Biosphere Reserve), пише 24 Канал, такі дикі заїзди у високогірні озера фіксують щороку. Але не завжди з цим є змога щось зробити.

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Де шукати винних у руйнуванні джипами карпатської перлини Герешаски?

Днями Карпати знову опинилися в епіцентрі гучного екологічного скандалу, який буквально збурив інтернет. Кадри, на яких важкі позашляховики нахабно місять колесами воду та тендітні береги унікального високогірного озера Герешаска, змусили тисячі українців вимагати негайного покарання для любителів екстремального джипінгу.

У низці гнівних дописів обурені користувачі соцмереж почали таврувати й Карпатський біосферний заповідник, звинувачуючи його охорону у бездіяльності. Тож адміністрація установи вирішила розставити крапки над "і" та надати офіційні факти. Річ у тім, що озеро Герешаска взагалі не є частиною заповідника, не перебуває у користуванні установи та не підпорядковане їй. Насправді ця унікальна водойма розташована на території Великобичківської громади Рахівського району Закарпатської області.



Ось приклад кадру з джипами в озері Герешаска, які обурили українців / Фото зі сторінки CBR

Попри те, що озеро лежить поза межами заповідних земель, воно має особливий статус – ще з 1984 року Герешаска є гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення. І хоча юридично заповідник не відповідає за цю ділянку, його представники повністю поділяють біль громади, наголошуючи, що такі катання на джипах безжально руйнують вразливі та унікальні гірські водойми.

Чим загрожує джипінг у Карпатах та які штрафи чекають на порушників?

Рух позашляховиків та квадроциклів поза дорогами загального користування завдає непоправної шкоди вразливим високогірним екосистемам, які відновлюються надзвичайно повільно. Колеса важкої техніки руйнують рослинний покрив, ущільнюють ґрунт та провокують ерозію схилів під дією дощів і талих вод. Не кажучи вже й про те, що гуркіт двигунів лякає диких тварин, змушуючи їх залишати звичні місця проживання.

За проїзд заповідними територіями передбачені суворі санкції. Відповідно до урядової постанови №575, за кожні 100 метрів незаконного маршруту, наприклад, на квадроциклі, доведеться викласти 1008 гривень. Також за несанкціонований рух заповідними зонами в окремих випадках порушникам може загрожувати конфіскація транспортних засобів.

У мережі з обуренням публікують руйнівні поїздки позашляховиків озерами й горами: дивіться відео kostiv_o

Та попри все це подібні інциденти у Карпатах останнім часом регулярно збурюють суспільство. Служба державної охорони природно-заповідного фонду Карпатського біосферного заповідника працює у посиленому режимі, аби не допустити подібного варварства на своїх територіях. Але юрисдикції не на своїх територіях працівники служби не мають.

Ми повністю поділяємо занепокоєння громади щодо збереження Карпат. Закликаємо користувачів соцмереж перевіряти інформацію, не поширювати фейки про межі заповідних земель та разом берегти нашу унікальну природу!

– підсумувала адміністрація Карпатського біосферного заповідника.

Адже Карпати – це не полігон для випробування джипів. Це величний храм дикої природи, який чекає на дбайливих мандрівників, готових відкривати його красу пішки та з повагою.