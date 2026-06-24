Как сообщает Карпатский биосферный заповедник на своей официальной странице в фейсбуке (Carpathian Biosphere Reserve), пишет 24 Канал, подобные случаи попадания в высокогорные озера фиксируются ежегодно. Но не всегда есть возможность что-то с этим сделать.

Смотрите также Опасная красота Черногоры: чем грозит купание в легендарном Несамовитом

Где искать виновных в разрушении джипами карпатской жемчужины Герешаски?

На днях Карпаты вновь оказались в эпицентре громкого экологического скандала, который буквально взбудоражил интернет. Кадры, на которых тяжелые внедорожники нагло разбрызгивают колесами воду и разрушают хрупкие берега уникального высокогорного озера Герешаска, заставили тысячи украинцев требовать немедленного наказания для любителей экстремального джипинга.

В ряде гневных постов возмущённые пользователи соцсетей начали клеймить и Карпатский биосферный заповедник, обвиняя его охрану в бездействии. Поэтому администрация учреждения решила расставить точки над "i" и предоставить официальные факты. Дело в том, что озеро Герешаска вообще не является частью заповедника, не находится в пользовании учреждения и не подчиняется ему. На самом деле этот уникальный водоем расположен на территории Великобычковской общины Раховского района Закарпатской области.



Вот пример снимка с джипами в озере Герешаска, который возмутил украинцев / Фото со страницы CBR

Несмотря на то, что озеро находится за пределами заповедных земель, оно имеет особый статус – еще с 1984 года Герешаска является гидрологическим памятником природы местного значения. И хотя юридически заповедник не несет ответственности за этот участок, его представители полностью разделяют озабоченность общины, подчеркивая, что такие поездки на джипах безжалостно разрушают уязвимые и уникальные горные водоемы.

Чем грозит джипинг в Карпатах и какие штрафы ждут нарушителей?

Движение внедорожников и квадроциклов за пределами дорог общего пользования наносит непоправимый ущерб уязвимым высокогорным экосистемам, которые восстанавливаются чрезвычайно медленно. Колеса тяжелой техники разрушают растительный покров, уплотняют почву и провоцируют эрозию склонов под действием дождей и талых вод. Не говоря уже о том, что грохот двигателей пугает диких животных, заставляя их покидать привычные места обитания.

За проезд по заповедным территориям предусмотрены строгие санкции. Согласно постановлению правительства №575, за каждые 100 метров незаконного маршрута, например, на квадроцикле, придется заплатить 1008 гривен. Также за несанкционированное передвижение по заповедным зонам в отдельных случаях нарушителям может грозить конфискация транспортных средств.

В сети с возмущением публикуют разрушительные поездки внедорожников по озерам и горам: смотрите видео kostiv_o

Но, несмотря на все это, подобные инциденты в Карпатах в последнее время регулярно вызывают возмущение общества. Служба государственной охраны природно-заповедного фонда Карпатского биосферного заповедника работает в усиленном режиме, чтобы не допустить подобного варварства на своих территориях. Однако сотрудники службы не имеют юрисдикции за пределами своих территорий.

Мы полностью разделяем обеспокоенность общественности по поводу сохранения Карпат. Призываем пользователей соцсетей проверять информацию, не распространять фейки о границах заповедных земель и вместе беречь нашу уникальную природу!

– подытожила администрация Карпатского биосферного заповедника.

Ведь Карпаты – это не полигон для испытаний джипов. Это величественный храм дикой природы, который ждет бережных путешественников, готовых открывать его красоту пешком и с уважением.