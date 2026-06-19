Уже давно в Украине обсуждается вопрос об ограничении или полном запрете джипинга в горах. Экологи и защитники природы неоднократно подчеркивали, что движение квадроциклов и внедорожников в Карпатах негативно влияет на окружающую среду, разрушает почвы и создает угрозу для уникальных природных территорий. Но чтобы полностью понять масштаб проблемы, стоит подробнее разобраться, какой именно вред наносит такая деятельность горным экосистемам и почему сохранение Карпат зависит от ответственного отношения к природе.

Смотрите также : Отправляйтесь в Карпаты: там сейчас цветет уникальная красная рута, занесенная в Красную книгу Украины

Как джипинг вредит горным экосистемам?

Движение механического транспорта вне дорог общего пользования негативно влияет на горные экосистемы. Колеса техники разрушают растительный покров, уплотняют почву, провоцируют эрозию и повреждают естественные места обитания растений и животных.

Особенно уязвимы высокогорные территории, где восстановление природы происходит очень медленно. Следы от квадроциклов и джипов могут оставаться надолго: во время дождей и таяния снега поврежденные участки быстрее разрушаются, а склоны становятся более уязвимыми к эрозии.

Последствия джипинга в горах / фото из сети

Отдельная проблема – это шум от двигателей. Он нарушает покой дикой природы, может заставлять животных покидать привычные места обитания и влиять на природные процессы в лесах и горах. В Карпатском биосферном заповеднике подчеркивают, что их территории созданы для сохранения уникальных природных комплексов, девственных лесов, редких растений и животных.

Именно поэтому за нарушение правил пребывания на территориях природно-заповедного фонда предусмотрена ответственность. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 года № 575 "Об утверждении специальных такс для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде", за проезд транспортных средств по таким территориям начисляется ущерб. Для квадроциклов такса составляет 1008 гривен за каждые 100 метров маршрута.

Недавно 24 Канал пообщался с экспертом, которая подробнее объяснила, какой вред окружающей среде может наносить джипинг в горах, почему следы от техники остаются на годы и как это влияет на уникальные горные экосистемы. Подробнее читайте в нашем материале.

Мы должны беречь природу, а не наносить ей вред / фото "Карпатского биосферного заповедника"

Поэтому стоит помнить: Карпаты – это не только место для активного отдыха, но и уникальное природное наследие! Девственные леса, горные ландшафты, редкие растения и дикие животные нуждаются в защите, чтобы остаться такими же для следующих поколений.