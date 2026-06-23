Директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал в интервью 24 Каналу, как понять, что где-то неподалеку от вас гуляет медведь.
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Как предвидеть встречу с медведем?
На самом деле вероятность встречи с медведем в лесу очень низкая. Все потому, что в Украине они обитают только в одном конкретном регионе – Карпатах. Поэтому, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, вы не встретите их в дикой природе.
Если же вы отправились в горы, то есть некоторые признаки, по которым можно понять, что где-то поблизости бродит медведь.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
- Следы – они больше, чем у других млекопитающих. Если почва влажная, то вы сразу их заметите.
- Медвежий помет – он также крупный и отчетливо отличается от помета других животных.
Это два основных индикатора, по которым можно без визуального контакта понять, что где-то неподалеку находится медведь,
– пояснил Антахович.
Бурый медведь в лесу / Фото Depositphotos
А что делать, если вы уже встретили медведя?
Если это возможно, постарайтесь сделать так, чтобы медведь вас не заметил. Держите его в поле зрения и медленно отходите назад. Если хищник вас видит, не паникуйте и не бегите – медведь бегает быстрее. Постарайтесь сохранять спокойствие и медленно двигайтесь в направлении, противоположном животному. Также не думайте лезть на дерево, ведь и здесь медведь окажется ловчее.
Эксперты также советуют громко и спокойно говорить, чтобы хищник понял, что вы не добыча.
Но самое главное – в горах ходите только по туристическим маршрутам и тропам. Здесь вероятность встретить медведя ниже, чем в глубине карпатского леса.