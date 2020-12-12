Книги о путешествиях могут не только занять досуг, но и развеять многие сомнения и помогут сделать первый шаг. Это прекрасная возможность попутешествовать чужими глазами, не вставая с дивана или шезлонга, или же подготовить себя к чему-то во время длительного перелета или поездки.

Travel24 подготовил для вас подборку книг о путешествиях, от которых невозможно оторваться.

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"В поисках себя. История человека, обошедшего землю пешком"

Автор: Жан Беливо

Год издания: 2013

Жанр: философия, психология

Канадец Беливо выбрал самый старомодный способ путешествия – обойти планету пешком. Он покинул дом в начале 2000-х, оставив семью, которая с пониманием отнеслась к его решению. Все 11 лет он шел от своих близких и одновременно шел к ним. Главный посыл книги: цель любого путешественника – вернуться туда, где тебя любят и ждут. Автор описывает не только то, что видит, но также делится своими размышлениями по поводу жизни и социальной системы.



"В поисках себя. История человека, обошедшего землю пешком" / livelib.ru

"Ночной поезд в Инсбрук"

Автор: Дениз Вудс

Год издания: 2005

Жанр: роман, литература о путешествиях

В ночном поезде Рим-Инсбрук случайно встречаются бывшие любовники Ричард и Фрэнсис. Фрэнсис – одна из тех путешественников с рюкзаком за плечами, для которых весь мир – бесконечный праздник, и они на нем желанные гости. Ричард – успешный лондонский архитектор. Их объединяла общая страсть – страсть к путешествиям. Четыре года назад они путешествовали на поезде по пустыне Судана, но во время одной из остановок Ричард исчез таинственным образом. Все эти годы они мечтали о встрече, но какими бы горячими ни были эти мечты, сейчас никто из них не был готов к свиданию...

"Дикая"

Автор: Шерил Стрейд

Год издания: 2012

Жанр: литература о путешествиях, биография

Когда жизнь становится черно-белой и нечего терять, нет ни цели, ни желания жить, люди решаются на отчаянные поступки. Потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил наклонилась до предела бездны. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. И она самостоятельно отправилась в пешее путешествие длиной 1770 километров. Ей пришлось пройти знойную пустыню, узкую тропу, расположенную выше 2 тысяч метров над уровнем моря, подняться на заснеженную гору с рюкзаком, который весит 36 килограммов. Но что было сложнее – выдержать тяжелые условия или найти ответы на свои вопросы?



"Дикая" / apaperarrow.com

"1000 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умрешь"

Автор: Патрисия Шультце

Год издания: 2009

Жанр: путешествия и туризм

Это, действительно, внушительный список самых райских уголков на нашей планете. Священные руины, заповедники, лучшие отели, села на холмах, замки, фестивали, рифы, соборы, затерянные острова, оперные театры, музеи – в этой книге вы найдете все! Хотя и после выхода в свет этой работы прошло уже 11 лет, и многое изменилось, все же здесь можно найти огромное количество интересных мест, о которых вы могли даже и не слышать. Эта книга – прекрасный повод запланировать путешествие.

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"Чемоданное настроение. Правила самостоятельных путешествий"

Автор: Дарья Сиротина

Год издания: 2015

Жанр: книги для досуга, путешествия

Это книга о том, как сделать самостоятельное путешествие содержательным и интересным. Она рассказывает обо всех этапах подготовки поездки любой продолжительности. Как найти идею путешествия и придумать интересный маршрут, как оформить визу и купить билеты, как выбрать отель или апартаменты, соответствующие именно вашим интересам, как собрать чемодан, в котором не будет лишнего и останется место для подарков и покупок, как выбрать ресторан за границей и чем можно заняться в поездке, кроме пляжа и хождение на экскурсии с гидом.