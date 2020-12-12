Пять книг о путешествиях, от которых невозможно оторваться: подборка туриста
Книги о путешествиях могут не только занять досуг, но и развеять многие сомнения и помогут сделать первый шаг. Это прекрасная возможность попутешествовать чужими глазами, не вставая с дивана или шезлонга, или же подготовить себя к чему-то во время длительного перелета или поездки.
Travel24 подготовил для вас подборку книг о путешествиях, от которых невозможно оторваться.
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"В поисках себя. История человека, обошедшего землю пешком"
Канадец Беливо выбрал самый старомодный способ путешествия – обойти планету пешком. Он покинул дом в начале 2000-х, оставив семью, которая с пониманием отнеслась к его решению. Все 11 лет он шел от своих близких и одновременно шел к ним. Главный посыл книги: цель любого путешественника – вернуться туда, где тебя любят и ждут. Автор описывает не только то, что видит, но также делится своими размышлениями по поводу жизни и социальной системы.
"В поисках себя. История человека, обошедшего землю пешком" / livelib.ru
"Ночной поезд в Инсбрук"
В ночном поезде Рим-Инсбрук случайно встречаются бывшие любовники Ричард и Фрэнсис. Фрэнсис – одна из тех путешественников с рюкзаком за плечами, для которых весь мир – бесконечный праздник, и они на нем желанные гости. Ричард – успешный лондонский архитектор. Их объединяла общая страсть – страсть к путешествиям. Четыре года назад они путешествовали на поезде по пустыне Судана, но во время одной из остановок Ричард исчез таинственным образом. Все эти годы они мечтали о встрече, но какими бы горячими ни были эти мечты, сейчас никто из них не был готов к свиданию...
"Дикая"
Когда жизнь становится черно-белой и нечего терять, нет ни цели, ни желания жить, люди решаются на отчаянные поступки. Потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил наклонилась до предела бездны. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. И она самостоятельно отправилась в пешее путешествие длиной 1770 километров. Ей пришлось пройти знойную пустыню, узкую тропу, расположенную выше 2 тысяч метров над уровнем моря, подняться на заснеженную гору с рюкзаком, который весит 36 килограммов. Но что было сложнее – выдержать тяжелые условия или найти ответы на свои вопросы?
"Дикая" / apaperarrow.com
"1000 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умрешь"
Это, действительно, внушительный список самых райских уголков на нашей планете. Священные руины, заповедники, лучшие отели, села на холмах, замки, фестивали, рифы, соборы, затерянные острова, оперные театры, музеи – в этой книге вы найдете все! Хотя и после выхода в свет этой работы прошло уже 11 лет, и многое изменилось, все же здесь можно найти огромное количество интересных мест, о которых вы могли даже и не слышать. Эта книга – прекрасный повод запланировать путешествие.
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"Чемоданное настроение. Правила самостоятельных путешествий"
Это книга о том, как сделать самостоятельное путешествие содержательным и интересным. Она рассказывает обо всех этапах подготовки поездки любой продолжительности. Как найти идею путешествия и придумать интересный маршрут, как оформить визу и купить билеты, как выбрать отель или апартаменты, соответствующие именно вашим интересам, как собрать чемодан, в котором не будет лишнего и останется место для подарков и покупок, как выбрать ресторан за границей и чем можно заняться в поездке, кроме пляжа и хождение на экскурсии с гидом.
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