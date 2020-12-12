Книги про подорожі можуть не тільки зайняти дозвілля, але й розвіяти багато сумнівів й допоможуть зробити перший крок. Це прекрасна можливість помандрувати чужими очима, не встаючи з дивана або шезлонга, або ж підготувати себе до чогось під час тривалого перельоту або поїздки.

Travel24 підготував для вас добірку книг про подорожі, від яких неможливо відірватися.

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"У пошуках себе. Історія людини, що обійшла землю пішки"

Автор: Жан Беліво

Рік видання: 2013

Жанр: філософія, психологія

Канадець Жан Беліво вибрав найстаромодніший спосіб подорожі – обійти планету пішки. Він покинув будинок на початку 2000-х, залишивши сім'ю, яка з розумінням поставилася до його рішення. Усі 11 років він йшов від своїх близьких і одночасно йшов до них. Головний посил книги: мета будь-якого мандрівника – повернутися туди, де тебе люблять і чекають. Автор описує не тільки те, що бачить, але також ділиться своїми роздумами з приводу життя і соціальної системи.



"У пошуках себе. Історія людини, що обійшла землю пішки" / livelib.ru

"Нічний потяг до Інсбрука"

Автор: Деніз Вудз

Рік видання: 2005

Жанр: роман, література про подорожі

У нічному поїзді Рим-Інсбрук випадково зустрічаються колишні коханці Річард і Френсіс. Френсіс – одна з тих мандрівників з рюкзаком за плечима, для яких весь світ – нескінченне свято, і вони на ньому бажані гості. Річард – успішний лондонський архітектор. Їх об'єднувала спільна пристрасть – пристрасть до подорожей. Чотири роки тому вони подорожували на поїзді по пустелі Судану, але під час однієї із зупинок Річард зник таємничим чином. Всі ці роки вони мріяли про зустріч, але якими б палкими не були ці мрії, зараз ніхто з них не був готовий до побачення…

"Дика"

Автор: Шеріл Стрейд

Рік видання: 2012

Жанр: література про подорожі, біографія

Коли життя стає чорно-білим і немає чого втрачати, немає ні мети, ні бажання жити, люди наважуються на відчайдушні вчинки. Втративши матір, зруйнувавши свій шлюб і зв'язавшись з наркоманом, Шеріл дійшла до межі безодні. Їй потрібна була вагома причина, щоб почати нове життя, перестати займатися саморуйнуванням і спробувати врятувати себе. І вона самостійно вирушила в пішу подорож довжиною 1770 кілометрів. Їй довелося пройти пекучу пустелю, вузьку стежку, розташовану вище 2 тисяч метрів над рівнем моря, піднятися на засніжену гору з рюкзаком, що важить 36 кілограмів. Але що було складніше – витримати важкі умови чи знайти відповіді на свої питання?



"Дика" / apaperarrow.com

"1000 місць, які варто побачити, перш ніж помреш"

Автор: Патрісія Шультц

Рік видання: 2009

Жанр: подорожі та туризм

Це, справді, значний список найпрекрасніших райських куточків на нашій планеті. Священні руїни, заповідники, найкращі готелі, села на пагорбах, замки, фестивалі, рифи, собори, загублені острови, оперні театри, музеї – у цій книзі ви знайдете все! Хоча і після виходу у світ цієї праці пройшло вже 11 років, і багато що змінилося, все ж тут можна знайти величезну кількість цікавих місць, про які ви могли навіть і не чути. Ця книга – чудовий привід запланувати подорож.

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"Валізний настрій. Правила самостійних подорожей"

Автор: Дар'я Сиротіна

Рік видання: 2015

Жанр: книги для дозвілля, подорожі

Це книга про те, як зробити самостійну подорож змістовною і цікавою. Вона розповідає про всі етапи підготовки поїздки будь-якої тривалості. Як знайти ідею подорожі й придумати цікавий маршрут, як оформити візу і придбати квитки, як обрати готель або апартаменти, що відповідають саме вашим інтересам, як зібрати валізу, в якій не буде зайвого і залишиться місце для подарунків і покупок, як вибрати ресторан за кордоном і чим можна зайнятися в поїздці, крім пляжу і ходіння на екскурсії з гідом.