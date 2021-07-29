Курортный Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев: что изменится
Источник:телеграмм-канал Коронавирус_инфо
Остров Кипр – один из самых популярных туристических направлений. Ежегодно курорт посещают тысячи туристов, в частности украинских.
В пандемию совершить путешествие без ограничений в эту страну могут вакцинированы. Для тех, кто не получил прививку – Кипр ужесточил правила въезда.
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С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест, – говорится в сообщении.
Отмечается, что до получения результата, в течение 3 часов, прибывшие остаются на самоизоляции.
В то же время вакцинированы пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.
Вакцины, которые признаются кипрской стороной:
- Janssen / Johnson & Johnson Vaccine;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech Vaccine;
- Moderna Vaccine;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine.
Как сообщает МИД, по состоянию на 26 июля 2021 года вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.Обратите внимание! За 48 часов до вылета, туристам до сих пор необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight pass.
Ситуация с коронавирусом на Кипре
- По данным Worldometer, по состоянию на 29 июля 2021 года на Кипре зафиксировали 100 129 случаев COVID-19.
- Победить смертельную инфекцию удалось более 80 тысячам граждан.
- От осложнений болезни умерли более 412 пациентов.
Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны.