Курортный Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев: что изменится

Остров Кипр – один из самых популярных туристических направлений. Ежегодно курорт посещают тысячи туристов, в частности украинских.

В пандемию совершить путешествие без ограничений в эту страну могут вакцинированы. Для тех, кто не получил прививку – Кипр ужесточил правила въезда.

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С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до получения результата, в течение 3 часов, прибывшие остаются на самоизоляции.

В то же время вакцинированы пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Вакцины, которые признаются кипрской стороной:

Janssen / Johnson & Johnson Vaccine;

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

Pfizer-BioNTech Vaccine;

Moderna Vaccine;

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Как сообщает МИД, по состоянию на 26 июля 2021 года вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Ситуация с коронавирусом на Кипре

По данным Worldometer, по состоянию на 29 июля 2021 года на Кипре зафиксировали 100 129 случаев COVID-19.

Победить смертельную инфекцию удалось более 80 тысячам граждан.

От осложнений болезни умерли более 412 пациентов.

За 48 часов до вылета, туристам до сих пор необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight pass

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны.